12:18
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Общество

В Кыргызстане более 90 тысяч детей не получили вовремя прививки

В Кыргызстане с 2020 по 2024 год более 90 тысяч детей не завершили вакцинальный комплекс АКДС-3, предусмотренный календарем профилактических прививок. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения КР Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, это тревожная цифра, которая требует решительных и скоординированных действий.

Читайте по теме
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

«Мы начинаем активную работу по охвату детей, которые по тем или иным причинам своевременно не привиты. Наверстывающая кампания по иммунизации — это наш шанс обеспечить защиту  детям. Это не просто догоняющая мера, а вклад в формирование коллективного иммунитета, предотвращение вспышек таких опасных заболеваний, как корь, краснуха, коклюш, полиомиелит и дифтерия», — сказала Бубужан Арыкбаева.

Она отметила, что в Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации.

Во время нее пройдут информационные мероприятия, акции, лекции, тренинги для медицинских работников и широкой общественности.

«Особое внимание уделим труднодоступным и отдаленным регионам республики. Туда направятся мобильные бригады, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, получил шанс на защиту от болезней. Медицинские работники будут работать в усиленном режиме, проводя разъяснительную работу с родителями и населением, напоминая о важности вакцинации», — добавила Бубужан Арыкбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328818/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка кори. Не сомневаться в эффективности вакцины призывает Минздрав
В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации
Вспышка кори. Наверстывающую иммунизацию в Кыргызстане запустят с 12 мая
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Началась Всемирная неделя иммунизации
Вакцинация детей. Школы примут всех, заверили в Минобразования
Депутат назвал незаконным решение не принимать в школу невакцинированных детей
Прием в 1-й класс. Невакцинированных детей в школу не возьмут
Заражение коклюшем в Кыргызстане идет на спад
Огромная очередь и духота. Бишкекчане пожаловались на условия вакцинации
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
13 мая, вторник
12:16
Суд оставил без изменений решение по мере пресечения Рите Карасартовой Суд оставил без изменений решение по мере пресечения Ри...
12:11
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор восхитился кыргызстанкой Валентиной Шевченко
12:10
Президент освободил Авазбека Атаханова от должности посла в Пакистане
12:08
Садыр Жапаров заявил, что ипотечные дома в Сузаке построил Женишбек Токторбаев
11:50
В Кыргызстане запретят рекламу с указанием цен в иностранной валюте