В Кыргызстане более 90 тысяч детей не получили вовремя прививки

В Кыргызстане с 2020 по 2024 год более 90 тысяч детей не завершили вакцинальный комплекс АКДС-3, предусмотренный календарем профилактических прививок. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения КР Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, это тревожная цифра, которая требует решительных и скоординированных действий.

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«Мы начинаем активную работу по охвату детей, которые по тем или иным причинам своевременно не привиты. Наверстывающая кампания по иммунизации — это наш шанс обеспечить защиту детям. Это не просто догоняющая мера, а вклад в формирование коллективного иммунитета, предотвращение вспышек таких опасных заболеваний, как корь, краснуха, коклюш, полиомиелит и дифтерия», — сказала Бубужан Арыкбаева.

Она отметила, что в Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации.

Во время нее пройдут информационные мероприятия, акции, лекции, тренинги для медицинских работников и широкой общественности.

«Особое внимание уделим труднодоступным и отдаленным регионам республики. Туда направятся мобильные бригады, чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания, получил шанс на защиту от болезней. Медицинские работники будут работать в усиленном режиме, проводя разъяснительную работу с родителями и населением, напоминая о важности вакцинации», — добавила Бубужан Арыкбаева.