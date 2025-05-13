Вспышка кори. Не сомневаться в эффективности вакцины призывает Минздрав

Недоверия к вакцинам, применяемым в Кыргызстане в рамках календаря профилактических прививок, не должно быть. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель министра здравоохранения КР Бубужан Арыкбаева.

По ее словам, вакцины, которые поступают в республику, прошли преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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«Чтобы логистика вакцины была правильной, мы сотрудничаем с ЮНИСЕФ — они работают только с проверенными производителями. Кроме того, у нас есть департамент лекарственных средств, который также проверяет всю документацию. Сегодня мы обеспечены вакциной для благополучной наверстывающей иммунизации», — сказала Бубужан Арыкбаева.

Она отметила, что эффективность вакцин очень высокая.

«Не всегда организм вырабатывает иммунитет после вакцинации. Есть случаи, когда человек, получивший прививку, заболел. Но процент таких граждан низкий», — заметила замминистра.

В эфире озвучено, что по итогам 2024 года в Кыргызстане остались непривитыми 22 тысячи детей, в том числе из-за сомнений родителей в безопасности вакцины. Это создает риски для возникновения вспышек опасных заболеваний. Для решения этой проблемы стартовала Европейская неделя иммунизации.