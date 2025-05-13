Во время майских праздников Минприроды выявило более 60 экологических нарушений

В период с 1 по 11 мая Служба экологического и технического надзора (СЭТН) Минприроды провела рейды по всей территории Кыргызстана и выявила 61 нарушение экологического законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сумма наложенных штрафов составила 271 тысячу сомов.

По данным министерства, основное нарушение среди граждан — незаконная рыбалка. Служба зафиксировала 50 таких случаев в связи с весенним нерестовым периодом, когда действуют строгие ограничения на любительский и промышленный вылов рыбы.

Суммы штрафов:

Чуйская область — 30 протоколов, 30 тысяч сомов;

Бишкек — 6 протоколов, 202 тысячи 500 сомов;

Ошская область — 3 протокола, 7 тысяч 500 сомов;

Джалал-Абадская область — 2 протокола, 6 тысяч 500 сомов;

Таласская область — 1 протокол, 5 тысяч 500 сомов;

Баткенская область — 1 протокол, 1 тысяча сомов;

СЭТН — 18 протоколов, 18 тысяч сомов (все по фактам незаконной рыбалки).

«Мы не ставим перед собой задачу максимально штрафовать. Наша миссия — сохранить природу. Мы верим, что через разъяснительную работу и взаимодействие с населением можно достичь большего, чем административными мерами», — отметили инспекторы службы.

Отмечается, что главная цель таких мероприятий — профилактика правонарушений и повышение экологической культуры, особенно в периоды, критически важные для восстановления экосистем.