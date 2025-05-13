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Общество

В Бишкеке откроется выставка двух художников «Тандем»

13 мая в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоится открытие совместной выставки двух ярких представителей современного искусства — Умара Раджабова и Алмазбека Шаршекеева. Об этом 24.kg сообщили в музее.

Умар Раджабов родился в Узбекистане, его творчество соединяет традиции живописи с актуальными художественными поисками. Его работы характеризуются яркой колористикой, глубиной композиционного построения и философским наполнением. Умар Раджабов активно работает с темами природы, культуры и внутреннего мира человека, выражая их через сочную гамму цветов.

Алмазбек Шаршекеев — художник-экспериментатор, чьи произведения отличаются смелостью формы и уникальной визуальной речью. Он исследует границы художественных медиа, обращаясь к мифологии, символизму и личному опыту. В его работах сочетаются абстракция и фигуративность, насыщенные образами и глубокими смыслами.

Выставка представляет собой диалог двух авторов, каждый из которых имеет свой художественный язык, но вместе они создают цельную и многогранную экспозицию. Посетители смогут познакомиться с живописными и графическими работами, которые отражают индивидуальные мироощущения художников и их размышления о современности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328762/
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