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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Четыре новые дороги планируют построить в Бишкеке

Четыре новые дороги планируют построить в Бишкеке. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкека Азамат Осмоналиев.

По его словам, уже начаты работы по строительству новой дороги по Токтоналиева от Масалиева до проспекта Чингиза Айтматова через микрорайон «Молодежный квартал».

«Раньше там дорога была не совсем комфортная для передвижения. Теперь будет полноценная четырехполосная дорога с тротуарами, арыками, остановкой — все как положено, — сказал Азамат Осмоналиев. — Со стороны департамента также ведутся проектно-изыскательные работы по строительству еще трех новых дорог — на улице Сухэ-Батора от 7 апреля до Ауэзова; на улице Ахунбаева от Достоевского до Ауэзова и на улице Ауэзова от улицы Анкара до Сухэ-Батора».

Он отметил, что после завершения строительства новых дорог в восточной части города проблема пробок «на какой-то процент» решится.

«В настоящее время мы наблюдаем в часы пик на Горького и Достоевского заторы. Со строительством новых дорог проблема там решится, и путь у водителей, думаю, сократится в 2-3 раза», — добавил Азамат Осмоналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328663/
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