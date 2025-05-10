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Общество

Дональд Трамп запустил программу «самодепортации» нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о начале реализации программы «самодепортации» нелегальных мигрантов с территории страны.

«Сегодня я подписал указ о запуске первой в истории программы самодепортации для нелегальных мигрантов. Мы максимально упрощаем нелегальным мигрантам отъезд из Америки. Любой нелегальный мигрант может просто явиться в аэропорт и получить бесплатный билет из нашего государства», — сообщил он в соцсети Truth Social 9 мая.

По словам американского лидера, для этого запущено мобильное приложение, где можно заранее забронировать билет на родину. Для уезжающих предусмотрен также «очень важный выездной бонус». Его размер Дональд Трамп не назвал, но отметил, что отъезд нелегальных мигрантов сэкономит американскому бюджету «триллионы долларов».

Ранее Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов заявляло, что добровольцам выплатят $1 тысячу.

Тем, кто самостоятельно не покинет США, президент пообещал «жесткие последствия» и «наказания, включая значительные тюремные сроки», а также штрафы, конфискацию имущества и доходов. Их могут подвергнуть принудительной «внезапной депортации» в какую-либо страну мира «исключительно по нашему усмотрению», пригрозил Дональд Трамп.

«Все нелегальные мигранты, бронируйте свой бесплатный билет прямо сейчас. Мы хотим, чтобы вы уехали из Америки. Но если вы действительно хороши, мы намерены помочь вам вернуться назад», — резюмировал он.

Борьба с нелегальной миграцией была одним из ключевых предвыборных обещаний президента США. Уже в марте Министерство внутренней безопасности издало указ об отзыве правового статуса у примерно 500 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

В начале мая газета The Washington Post написала, что Дональд Трамп намерен за первый год пребывания у власти депортировать около 1 миллиона нелегальных мигрантов. Это стало бы самой массовой депортацией в истории Соединенных Штатов. Прежний рекорд — более 400 тысяч депортаций за год — установлен при Бараке Обаме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328580/
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