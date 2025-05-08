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Общество

Черный дым. В Ватикане не смогли выбрать нового Папу Римского с первого раза

В Ватикане вчера не смогли выбрать нового Папу Римского с первого раза. В Сикстинской капелле прозвучали слова extra omnes («все вон») и началось первое заседание конклава, на котором кардиналы выбирают понтифика.

Перед заседанием из зала удалили всех посторонних, двери капеллы закрыли.

Первый раунд голосования не дал результата. Это стало понятным, когда из трубы появился черный дым.

После голосования прошло богослужение вечерни, а затем кардиналы отправились в Дом святой Марфы — гостевой дом по соседству с собором святого Петра.

Службы печати Святого престола
Фото Службы печати Святого престола

Сегодня, 8 мая, и последующие дни будет проводиться по четыре сессии голосования — две в первой и две во второй половине дня, после которых, при неудачном их исходе, результаты будут объявляться традиционно — через черный дым.

Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белого дыма можно ожидать уже сегодня.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале Папа Римский госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328407/
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