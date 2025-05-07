80-летие Победы. Посол РФ в КР принял участие в церемонии передачи «Огня памяти»

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов принял участие в торжественной церемонии передачи «Огня памяти». Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Он подчеркнул особый символизм мероприятия, а также необходимость сохранения общей исторической памяти о Великой Отечественной войне.

«Это не просто лепесток, горящий в капсуле. Это великий символ, символ беспримерного мужества, самопожертвования, самоотдачи тех наших отцов, дедов, матерей и бабушек, что отстояли на фронте независимость наших государств. Символ нашей памяти, которую мы несем нашим детям. И пока этот огонь горит, пока мы его принимаем и передаем, можно быть уверенными, что память будет также передаваться от отца к сыну,» — сказал Сергей Вакунов.

Напомним, ломпады с огнем от Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставлены в столицу Кыргызстана летчиком-космонавтом, Героем России Дмитрием Петелиным.

Акция «Огонь Памяти» проводится в Кыргызстане в четвертый раз, в том числе в Бишкеке, Канте, Шопокове, селе Беловодском, Оше, Джалал-Абаде и Араване.