«Огонь памяти» в Кыргызстан доставят космонавт и прославленная спортсменка

В преддверии 80-летия Великой Победы в Кыргызстане состоится акция «Огонь памяти». Об этом сообщают в Русском доме в Бишкеке.

Уточняется, что активисты крупнейшего общественного движения России «Народный фронт» при поддержке Россотрудничества доставят в нашу республику лампады, зажженнные у Вечного огня Могилы Неизвестного Солдата вблизи Кремля в Москве.

В КР акция организована совместно с властями страны и Союзом волонтеров.

Она стартует 5 мая в Александровском саду в Москве, в Кыргызстане проходит в четвертый раз.

Торжественная церемония передачи «Огня памяти» состоится в Бишкеке, Канте, Шопокове, селе Беловодском, Оше, Джалал-Абаде и Араване.

«Огонь памяти» в Бишкек привезет летчик-космонавт, Герой РФ Дмитрий Петелин, а в Ош — трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Дмитрий Петелин совершил самый длительный космический полет по программе Международной космической станции. Он находился на околоземной орбите 340 суток, 21 час и 22 минуты. За это время космонавт совершил шесть выходов в открытый космос продолжительностью более 39 часов.

Елена Вяльбе — 14-кратная чемпионка мира, 5-кратная обладательница Кубка мира, 3-кратная олимпийская чемпионка.