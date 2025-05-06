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Общество

В Бишкеке провели генеральную репетицию военного парада

Сегодня в Бишкеке на площади Ала-Тоо прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что в репетиции приняли участие военнослужащие Минобороны, МВД, МЧС, ГКНБ, Национальной гвардии и других силовых структур.

«Военнослужащие, выстроившиеся на площади Ала-Тоо, и современная военная техника продемонстрировали готовность к праздничному торжеству», — отметили в Минобороны.

Военный парад, посвященный Дню Победы, состоится 8 мая. Ранее сообщалось, что эта дата выбрана в связи с тем, что 9 мая президент Садыр Жапаров будет принимать участие в Параде Победы в Москве.   
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328315/
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