В Бишкеке провели генеральную репетицию военного парада

Сегодня в Бишкеке на площади Ала-Тоо прошла генеральная репетиция военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что в репетиции приняли участие военнослужащие Минобороны, МВД, МЧС, ГКНБ, Национальной гвардии и других силовых структур.

«Военнослужащие, выстроившиеся на площади Ала-Тоо, и современная военная техника продемонстрировали готовность к праздничному торжеству», — отметили в Минобороны.



















Военный парад, посвященный Дню Победы, состоится 8 мая. Ранее сообщалось, что эта дата выбрана в связи с тем, что 9 мая президент Садыр Жапаров будет принимать участие в Параде Победы в Москве.