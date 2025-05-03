«Мыслить как преступник», комедия и дорама. Что посмотреть на следующей неделе

На следующей неделе (5-11 мая) несколько премьер военных сериалов в преддверии празднования 9 Мая. Для тех, кому такая тема не очень интересна, — продолжение долгоиграющего (18 сезонов) детективного сериала «Мыслить как преступник». Есть дорама и комедия, а также документальный проект об американском футболе.

1 «Рослый», военный, первый сезон (5 мая) «Рослый», военный, первый сезон (5 мая)

Фильм основан на биографии боевого генерала, Героя Советского Союза Ивана Рослого. В 1939 году майор Иван Рослый по воле недоброжелателей оказывается в самом пекле советско-финской войны. Но именно его подразделение прорывает неприступную линию Маннергейма, что стало важнейшим этапом будущей победы. Назло всем с той войны Рослый возвращается Героем Советского Союза в звании полковника. В начале Великой Отечественной он попадает в окружение, но выводит тысячи советских солдат к своим. За Рослым закрепляется слава везучего командира, а его успехи все больше злят противников не только на поле битвы.

2 «По следу зверя», военный, первый сезон (8 мая)

Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом, и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа (Курская битва). Чтобы подготовить почву для контрнаступления, в советский тыл забрасывают несколько групп немецких диверсантов. Их задача — совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех предстоящего сражения. В схватку с немецкими диверсантами вступает группа советских контрразведчиков под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но контрразведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя». События развиваются в период с поздней осени 1942- го по весну 1943-го и предшествуют Курской битве, которая состоялась летом 1943 года.

3 «Покерфейс», детектив, второй сезон (8 мая)

Чарли Кейл — заурядная официантка из казино Невады, которая живет в старом трейлере, много пьет и с трудом находит общий язык с окружающими людьми. Но есть у нее один дар: маргиналка безошибочно считывает, когда ей врут. Об этом становится известно владельцу заведения Фросту, рассчитывающему провернуть крупную аферу. Бизнесмен делает Чарли предложение, от которого та не может отказаться. Между тем единственная подруга героини, работающая в том же самом казино, умирает при загадочных обстоятельствах. Официантка начинает собственное расследование.

4 «Гарри Уайлд», детектив, четвертый сезон (5 мая)

Комедийно-детективный сериал «Гарри Уайлд» — это история о профессоре литературы, которая посвятила свою жизнь преподавательской деятельности в университете. После ухода на пенсию героиня оказалась на жизненном распутье. Пережив ограбление, она неохотно соглашается пожить в доме своего сына Чарли, старшего детектива полиции. Он недоволен тем, что мать вмешивается в его работу. Когда Чарльз принимается за расследование убийства, она замечает, что преступник руководствовался сценарием известной пьесы.

5 «Мыслить как преступник: Эволюция», детектив, 18-й сезон (8 мая)

Один из самых долговечных американских криминальных сериалов. Премьера пилотной серии состоялась в 2005 году. Главные герои — амбициозные агенты ФБР, способные проникать в разум даже самых сложных и закрытых преступников. С помощью своих талантов они находят заложников и раскрывают убийства. Периодически к работе криминалистов присоединяются эксперты по поведенческому анализу, они стараются ухватить цель и мотив каждого преступления, когда сами агенты находятся в тупике. Непосредственно для «Мыслить как преступник: Эволюция» это третий сезон.

6 «Нерассказанное: Флорида Гейторс», документальный, пятый сезон (6 мая)

Этот документальный сериал рассказывает о том, как безжалостный футбольный тренер Урбан Мейер превратил разношерстную «Флориду Гейторс» 2000-х в непобедимую команду.

7 «Принц», комедия, третий сезон (9 мая)

События разворачиваются в Бонгомии — малопривлекательной стране, которая ни для кого особо не представляет интереса. Однако ситуация неожиданно меняется, когда внезапно умирает лидер государства, король Тун. Его преждевременная кончина многим кажется подозрительной. После ухода из жизни правителя престол занимает молодой принц. Поначалу к нему никто не относится серьезно. Главный герой вызывает насмешки еще и потому, что его родители даже не удосужились дать ему имя.

8 «Весна четырех сезонов», музыкальная дорама, первый сезон (6 мая)

Музыкальная дорама, рассказывающая о непростой жизни молодых айдолов в Южной Корее. K-pop-группа «Четыре сезона» была одной из самых популярных. Но неожиданно ее солиста вытесняют из коллектива. Теперь он вынужден поступить в университет и с головой окунуться в студенческие будни. По воле случая в этом же вузе оказываются еще несколько популярных и талантливых айдолов, и все они связаны с Ким Бом — жизнерадостной студенткой, обладающей феноменальным музыкальным слухом. Теперь главным героям предстоит не только создать собственную музыкальную группу, но и познать настоящую любовь.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (28 апреля — 4 мая), можно посмотреть здесь.