14:18
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

В интернете появился документ о награждении отца президента Казахстана

В Сети распространилось фото наградного листа отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кемеля Токаева. Об этом пишет Kursiv Media.

На сайте pamyat-naroda.ru отмечается, что Кемель Токаев награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и двумя медалями «За отвагу».

Одну из медалей он получил после боя в 1943 году.

«За весь период боев, с 17 июля по 1 августа 1943-го, беспрерывно находился около танков, охраняя их, действовал решительно и отважно. Под сильным артиллерийским обстрелом держал связь с танками и под ружейно-пулеметным огнем выполнял приказы командования по разведке состояния подбитых танков и экипажей и по отысканию проходов для танков. Огнем своего автомата уничтожил до 20 гитлеровцев», — говорится в документе.

с сайта pamyat-naroda.ru
Фото с сайта pamyat-naroda.ru
Кроме того, Токаев-старший удостоен ордена Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года в Польше.

«В боях за Советскую Родину товарищ Токаев как член комсомольского бюро полка своим личным примером воодушевлял личный состав 4-го взвода славе автоматчиков на боевые дела. 21 января 1945-го в районе северо-западнее Еглиевец немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Товарищ Токаев первым ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил пять немцев, одного раненого немца взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаева ранило разрывной пулей в ногу. Пленного немца Токаев пристрелил, а сам, превозмогая боль, перевязав рану, добрался до своих танков», — подчеркивается в наградном листе.

Как отметили в Kursiv Media, снайпер раздробил разрывной пулей голень Кемелю Токаеву, но медики смогли спасти ему ногу.

Отец президента Казахстана Кемель Токаев — писатель и редактор, его называют основоположником детективного жанра в казахской прозе. В марте 2024 года состоялась премьера детективного сериала «Түнде атылған оқ», снятого по сюжетной линии повести «Выстрел в ночи» Кемеля Токаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328308/
просмотров: 730
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан передал символ эстафеты Победы Таджикистану
Панфиловцы «ожили» в кадре. Презентован мультимедийный проект
Парад Победы: в Токмаке готовят военную технику для марша на площади Ала-Тоо
В Канте появился мурал в память о героях Великой Отечественной войны
В Токмаке прошла тренировка военного парада в честь 80-летия Победы в ВОВ
Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Минтруда сообщило размеры выплат ветеранам ВОВ ко Дню Победы
Ветеранам ВОВ, чернобыльцам и ряду других лиц повысили размер компенсаций
В Беларуси открыт сквер в память о воинах-кыргызстанцах
В Бишкеке прошел митинг-реквием, посвященный 103-летию Чолпонбая Тулебердиева
Популярные новости
Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов Скончался экс-глава Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов
День Конституции. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;Основной закон. Тест День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Бизнес
Banca: брокер с&nbsp;фокусом на&nbsp;рынок Кыргызстана Banca: брокер с фокусом на рынок Кыргызстана
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
6 мая, вторник
14:07
«Мисс Кыргызстан — 2025» примет участие в конкурсе «Мисс мира — 2025» «Мисс Кыргызстан — 2025» примет участие в конкурсе «Мис...
13:53
Продали дом без документов. Милиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве
13:37
В КР предлагают брать данные частников для составления официальной статистики
13:25
В Бишкеке задержан мужчина за ложное сообщение о бомбе в аэропорту «Манас»
13:20
В интернете появился документ о награждении отца президента Казахстана