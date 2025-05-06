В интернете появился документ о награждении отца президента Казахстана

В Сети распространилось фото наградного листа отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кемеля Токаева. Об этом пишет Kursiv Media.

На сайте pamyat-naroda.ru отмечается, что Кемель Токаев награжден двумя орденами Отечественной войны II степени и двумя медалями «За отвагу».

Одну из медалей он получил после боя в 1943 году.

«За весь период боев, с 17 июля по 1 августа 1943-го, беспрерывно находился около танков, охраняя их, действовал решительно и отважно. Под сильным артиллерийским обстрелом держал связь с танками и под ружейно-пулеметным огнем выполнял приказы командования по разведке состояния подбитых танков и экипажей и по отысканию проходов для танков. Огнем своего автомата уничтожил до 20 гитлеровцев», — говорится в документе.

Фото с сайта pamyat-naroda.ru

«В боях за Советскую Родину товарищ Токаев как член комсомольского бюро полка своим личным примером воодушевлял личный состав 4-го взвода славе автоматчиков на боевые дела. 21 января 1945-го в районе северо-западнее Еглиевец немцы ночью контратаковали наши позиции. Автоматчики стойко охраняли свои танки, а затем перешли в атаку и отбросили немцев. Товарищ Токаев первым ворвался в расположение противника и огнем своего автомата уничтожил пять немцев, одного раненого немца взял в плен. Возвращаясь в расположение своей части с пленным, Токаева ранило разрывной пулей в ногу. Пленного немца Токаев пристрелил, а сам, превозмогая боль, перевязав рану, добрался до своих танков», — подчеркивается в наградном листе.





Отец президента Казахстана Кемель Токаев — писатель и редактор, его называют основоположником детективного жанра в казахской прозе. В марте 2024 года состоялась премьера детективного сериала «Түнде атылған оқ», снятого по сюжетной линии повести «Выстрел в ночи» Кемеля Токаева.