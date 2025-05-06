Евросоюз инвестирует 500 миллионов евро в привлечение ученых из США

Евросоюз объявил о запуске программы стимулов на 500 миллионов евро для привлечения ученых, сообщает AFP.

Фото Reuters. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Уточняется, что ЕС принял решение запустить пакет стимулов, направленный на привлечение ученых со всего мира. Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, выступая с президентом Франции Эммануэлем Макроном на конференции «Выбери Европу для науки» в Париже.

«Европа всегда будет стремиться к тому, чтобы ученые выбирали Европу. Я счастлива заявить, что Еврокомиссия выделяет пакет в 500 миллионов евро на 2025-2027 годы, чтобы привлечь новых ученых в Европу», — сказала она.

Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что государства Евросоюза «отвергают политику диктата», подразумевающую возможность правительства запрещать исследовать что-либо.

«Никто не мог себе представить, что эта великая мировая демократия, экономическая модель которой так сильно зависит от свободной науки... могла совершить такую ошибку», — сказал он, имея в виду США.

Объявление о запуске пакета стимулов сделано на фоне политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по сокращению финансирования университетов и исследовательских центров в стране. В апреле Министерство образования США лишило Гарвардский университет госфинансирования на $2,2 миллиарда и $60 миллионов по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 миллиона.