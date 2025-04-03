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Общество

Дональд Трамп приостанавливает финансирование самых престижных университетов США

Дональд Трамп приостанавливает федеральное финансирование самых престижных университетов США, в том числе Гарвардского, Принстонского, Колумбийского и Пенсильванского. Об этом сообщает The New York Times.

Уточняется, что решение связано с бездействием руководства университета в отношении проявлений антисемитизма в этих учебных заведениях.

Специальная рабочая группа президента Соединенных Штатов по борьбе с антисемитизмом проверяет контракты на сумму $255,6 миллиона и многолетние грантовые обязательства на $8,7 миллиарда между правительством и Гарвардом. Ранее администрация Трампа заморозила финансирование Колумбийского университета общим объемом более $400 миллионов.

«Неспособность Гарварда защитить студентов в кампусе от антисемитской дискриминации — при одновременном продвижении идеологии раскола вместо свободного исследования — поставила его репутацию под серьезную угрозу», — говорится в заявлении министра образования США Линды Макмахон.

Президент Гарварда Алан Гарбер в своем электронном обращении отметил, что «мы не идеальны», и заявил, что университет будет работать с федеральным правительством, «чтобы обеспечить им полный отчет о проделанной нами работе и действиях, которые мы будем предпринимать в дальнейшем для борьбы с антисемитизмом».

«Если финансирование будет прекращено, это остановит исследования, спасающие жизни людей, и поставит под угрозу важные научные исследования и инновации», — добавил он.

Гарвард входит в число самых богатых учебных заведений мира, его фонд составляет более $50 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324760/
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