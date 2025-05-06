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Общество

Избрание нового понтифика. В Рим прибыли все 133 кардинала-выборщика

Все кардиналы-выборщики прибыли в Рим для участия в выборах нового Папы Римского. Служба печати Святого престола сообщила, что все 133 кардинала, имеющие право голоса на предстоящем 7 мая конклаве, прибыли в Рим для участия в выборах нового понтифика.

Службы печати Святого престола
Фото Службы печати Святого престола

В Ватикане прошла десятая конгрегация, в которой приняли участие 179 членов коллегии кардиналов. На открывающийся завтра конклав соберутся иерархи, не перешагнувшие 80-летний рубеж.

По словам главы Службы печати Святого престола Маттео Бруни, для размещения столь большого числа «князей Церкви» подготовлены резиденция в Доме святой Марфы, а также соседнее здание. Ранее состоялась жеребьевка комнат, в которых кардиналы будут проживать в изоляции, начиная с утра вторника и в течение всего конклава.

Участники принесут присягу и, в частности, поклянутся «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов римского понтифика».

Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон). Для избрания победителю будут необходимы две трети плюс минимум еще один голос.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в 7.35 по местному времени в Ватикане. За несколько месяцев до смерти его здоровье значительно ухудшилось. В феврале Папа Римский госпитализирован с бронхитом, позже у него диагностировали двустороннюю пневмонию и начальную почечную недостаточность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328277/
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