22:02
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Чанпэн Чжао предложил включить BTC и BNB в крипторезерв Кыргызстана

Во время визита в Кыргызстан основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил использовать биткоин (BTC) и Binance Coin (BNB) в качестве базовых активов национального крипторезерва. Свое предложение он озвучил в социальных сетях. 

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао прибыл в Кыргызстан 3 мая по приглашению президента Садыра Жапарова и принял участие в заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий. 

соцсети
Фото соцсети. Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао в Кыргызстане.

Биткоин (BTC) — первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году. Считается цифровым аналогом золота и используется в основном как средство сбережения и защиты от инфляции.

Binance Coin (BNB) — токен криптобиржи Binance, запущенный в 2017 году. Применяется для оплаты торговых комиссий, участия в проектах на платформе и других операций внутри экосистемы Binance.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328272/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с основателем Binance Чанпэном Чжао в Чолпон-Ате
Северная Корея стала третьим в мире держателем биткоинов благодаря киберкражам
Кабмин предлагает сократить сроки увеличения уставного капитала для криптобирж
Кыргызстан повышает требования к капиталу для криптобирж в 100 раз
Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина: цена криптовалюты упала
Цифровой сом и крипта: в Кыргызстане прошел международный финтехфорум
Стоимость биткоина впервые с ноября 2024 года опустилась ниже $80 тысяч
Цена биткоина упала ниже $89 тысяч. Что происходит с крипторынком?
Криптобиржи в Кыргызстане. Сколько они приносят в бюджет и как контролируются
Минэкономики хочет поднять уставной капитал криптобирж до 10 миллиардов сомов
Популярные новости
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
День Конституции. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;Основной закон. Тест День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
В&nbsp;Москве объявления с&nbsp;пометкой &laquo;только для славян&raquo; теперь запрещены судом В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
5 мая, понедельник
22:00
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера ч...
21:45
В Бишкеке начали производство первых газовых котлов
21:35
Чанпэн Чжао предложил включить BTC и BNB в крипторезерв Кыргызстана
21:32
Алгоритм рекомендаций в соцсети X будет изменен, заявил Илон Маск
21:15
Цены на нефть упали. Казахстан готовится к ослаблению тенге