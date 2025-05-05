Чанпэн Чжао предложил включить BTC и BNB в крипторезерв Кыргызстана

Во время визита в Кыргызстан основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил использовать биткоин (BTC) и Binance Coin (BNB) в качестве базовых активов национального крипторезерва. Свое предложение он озвучил в социальных сетях.
Основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао прибыл в Кыргызстан 3 мая по приглашению президента Садыра Жапарова и принял участие в заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий.
Биткоин (BTC) — первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году. Считается цифровым аналогом золота и используется в основном как средство сбережения и защиты от инфляции.
Binance Coin (BNB) — токен криптобиржи Binance, запущенный в 2017 году. Применяется для оплаты торговых комиссий, участия в проектах на платформе и других операций внутри экосистемы Binance.