Чанпэн Чжао предложил включить BTC и BNB в крипторезерв Кыргызстана

Во время визита в Кыргызстан основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил использовать биткоин (BTC) и Binance Coin (BNB) в качестве базовых активов национального крипторезерва. Свое предложение он озвучил в социальных сетях.

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао прибыл в Кыргызстан 3 мая по приглашению президента Садыра Жапарова и принял участие в заседании Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Фото соцсети. Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао в Кыргызстане.