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Общество

В Бишкеке начали производство первых газовых котлов

В Бишкеке начали изготавливать первые газовые котлы — об этом стало известно в ходе визита заместителя мэра столицы Таалайбека Байгазиева на муниципальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» 5 мая 2025 года.

По данным мэрии, завершено производство двух котлов мощностью по 5 мегаватт, всего планируется выпустить 11 газовых котлов различной мощности — 1, 3 и 5 мегаватт.

«Если ранее мы закупали такие котлы за рубежом, то теперь начали производить их самостоятельно. Это важный шаг как в экономическом, так и в экологическом плане», — отметил Таалайбека Байгазиев.

Он подчеркнул, что с 2025 года на предприятии впервые начато производство газовых, а не угольных котлов.

Ожидается, что оборудование будет установлено в городских котельных и введено в эксплуатацию к началу отопительного сезона 2025–2026 годов. Проект реализуется в рамках мероприятий по снижению уровня загрязнения воздуха в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328271/
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