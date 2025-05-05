21:35
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

Цены на нефть упали. Казахстан готовится к ослаблению тенге

5 мая 2025 года мировые цены на нефть резко снизились более чем на 3 процента, вновь опустившись ниже $60 за баррель.

По данным Zakon.kz, фьючерсы на Brent упали до $59,3, а американская WTI — до $56,19 за баррель, что стало минимумом с начала апреля.

Основной причиной стало решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи. В июне альянс нарастит добычу на 411 тысяч баррелей в сутки, а общее увеличение квот с апреля составит почти миллион баррелей. Аналитики Barclays уже пересмотрели прогнозы: $66 за баррель Brent в 2025 году и $60 — в 2026-м.

По информации Bloomberg, действия Саудовской Аравии могут быть направлены на «дисциплинирование» партнеров по ОПЕК+, включая Казахстан, которого подозревают в превышении квот.

На фоне падения цен казахстанский тенге начал слабеть: на открытии торгов курс составил 519,4 тенге за доллар. В правительстве страны подтверждают: реализуются антикризисные меры.

Министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что власти готовятся к сценарию при цене в $55 и даже $50 за баррель. Предусмотрено перераспределение бюджетных расходов и использование средств Национального фонда.

Ожидается, что приоритетными направлениями станут инфраструктурные проекты и поддержка занятости. Также в правительстве пообещали снизить зависимость от Нацфонда за счет нового Налогового кодекса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328270/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан запретил въезд в страну четырем депутатам Государственной думы
Казахстан вводит «золотую визу» для иностранцев: кто может ее получить
В Казахстане в школьном туалете избили подростков. Видео распространяют в КР
В Казахстане продолжают запускать женские вагоны на местных маршрутах
Казахстан предоставит Кыргызстану тарифные льготы
Сельхозпродукцию Кыргызстана будут завозить в Казахстан по «зеленому коридору»
Касым-Жомарт Токаев жестко раскритиковал работу иностранных НКО в Казахстане
Страны СНГ инвестировали в экономику Казахстана $4 миллиарда
В Ленинском мужчине выстрелили в лицо. Подозреваемый скрывался в Казахстане
Торговая война США и Китая: экономисты Казахстана обеспокоены последствиями
Популярные новости
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
День Конституции. Знаете&nbsp;ли вы&nbsp;Основной закон. Тест День Конституции. Знаете ли вы Основной закон. Тест
В&nbsp;Москве объявления с&nbsp;пометкой &laquo;только для славян&raquo; теперь запрещены судом В Москве объявления с пометкой «только для славян» теперь запрещены судом
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
5 мая, понедельник
21:35
Чанпэн Чжао предложил включить BTC и BNB в крипторезерв Кыргызстана Чанпэн Чжао предложил включить BTC и BNB в крипторезерв...
21:32
Алгоритм рекомендаций в соцсети X будет изменен, заявил Илон Маск
21:15
Цены на нефть упали. Казахстан готовится к ослаблению тенге
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 мая: будет жарко
20:45
В России вводят лимиты на денежные переводы