Цены на нефть упали. Казахстан готовится к ослаблению тенге

5 мая 2025 года мировые цены на нефть резко снизились более чем на 3 процента, вновь опустившись ниже $60 за баррель.

По данным Zakon.kz, фьючерсы на Brent упали до $59,3, а американская WTI — до $56,19 за баррель, что стало минимумом с начала апреля.

Основной причиной стало решение ОПЕК+ ускорить увеличение добычи. В июне альянс нарастит добычу на 411 тысяч баррелей в сутки, а общее увеличение квот с апреля составит почти миллион баррелей. Аналитики Barclays уже пересмотрели прогнозы: $66 за баррель Brent в 2025 году и $60 — в 2026-м.

По информации Bloomberg, действия Саудовской Аравии могут быть направлены на «дисциплинирование» партнеров по ОПЕК+, включая Казахстан, которого подозревают в превышении квот.

На фоне падения цен казахстанский тенге начал слабеть: на открытии торгов курс составил 519,4 тенге за доллар. В правительстве страны подтверждают: реализуются антикризисные меры.

Министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что власти готовятся к сценарию при цене в $55 и даже $50 за баррель. Предусмотрено перераспределение бюджетных расходов и использование средств Национального фонда.

Ожидается, что приоритетными направлениями станут инфраструктурные проекты и поддержка занятости. Также в правительстве пообещали снизить зависимость от Нацфонда за счет нового Налогового кодекса.