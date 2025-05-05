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Общество

Кыргызстан передал символ эстафеты Победы Таджикистану

4 мая на контрольно-пропускном пункте «Бор-Добо» состоялась торжественная церемония передачи символа эстафеты Победы таджикским пограничникам. Об этом сообщает Пограничная служба КР.

Мероприятие стало знаковым событием, подчеркнувшим укрепление добрососедских отношений и доверия между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Эстафета Победы, завершив свой путь по кыргызской земле, продолжит шествие по Таджикистану, неся память о Великой Отечественной войне, героизме предков и ценности мира. Этот акт не просто формальность, а важный жест, символизирующий братство народов, совместно отстоявших Победу.

Особую символичность событию придает то, что недавно Кыргызстан и Таджикистан исторически урегулировали вопрос государственной границы, открыв новую страницу сотрудничества, основанную на взаимном уважении и стремлении к миру.

Напомним, Пограничная служба Кыргызстана приняла эстафету Победы от коллег из Казахстана 29 апреля.

Первая военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» проведена в 1995 году по инициативе ветеранов-пограничников и была посвящена 50-летию Великой Победы. Ее главной целью стало укрепление добрососедских отношений на границах Содружества. С тех пор эстафета вдоль внешних границ государств СНГ стала доброй традицией, символизирующей доблесть и мужество пограничников, которые всегда первыми встают на защиту рубежей. Эстафета Победы — это символ памяти о тех пограничниках, которые первыми приняли бой в июне 1941-го.

Масштабная военно-патриотическая акция завершится 28 мая 2025 года в Москве у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328267/
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