Кыргызстан передал символ эстафеты Победы Таджикистану

4 мая на контрольно-пропускном пункте «Бор-Добо» состоялась торжественная церемония передачи символа эстафеты Победы таджикским пограничникам. Об этом сообщает Пограничная служба КР.

Мероприятие стало знаковым событием, подчеркнувшим укрепление добрососедских отношений и доверия между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Эстафета Победы, завершив свой путь по кыргызской земле, продолжит шествие по Таджикистану, неся память о Великой Отечественной войне, героизме предков и ценности мира. Этот акт не просто формальность, а важный жест, символизирующий братство народов, совместно отстоявших Победу.

Особую символичность событию придает то, что недавно Кыргызстан и Таджикистан исторически урегулировали вопрос государственной границы, открыв новую страницу сотрудничества, основанную на взаимном уважении и стремлении к миру.

Напомним, Пограничная служба Кыргызстана приняла эстафету Победы от коллег из Казахстана 29 апреля.