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Общество

Погранслужба Кыргызстана приняла эстафету Победы от коллег из Казахстана

Сегодня на пункте пропуска «Ак-Жол — автодорожный» состоялась торжественная церемония встречи символа международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы». Об этом сообщает Погранслужба.

По ее данным, представители Погранслужбы Казахстана передали эстафету кыргызским коллегам.

«Международная акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 2 февраля 2025 года одновременно по двум маршрутам — из Бреста (Беларусь) и Мурманска (Россия). Эстафета проходит вдоль внешних границ государств — участников СНГ. В Кыргызстане эстафета пройдет с 29 апреля по 4 мая, охватив Чуйскую, Иссык-Кульскую, Нарынскую и Ошскую области», — говорится в сообщении.

Сразу после торжественной церемонии эстафетная группа пограничников посетила именные заставы «Кант» и «Токмак».

Эстафета Победы продолжит свой путь по пограничным подразделениям Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областей. В каждом регионе состоятся торжественные мероприятия с участием личного состава пограничных подразделений, ветеранов границы и представителей общественности.

4 мая на пункте пропуска «Бор-Добо — автодорожный» кыргызские пограничники передадут символ эстафеты своим коллегам из Таджикистана.

Справка

Первая военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» проведена в 1995 году по инициативе ветеранов-пограничников и была посвящена 50-летию Великой Победы. Ее главной целью стало укрепление добрососедских отношений на границах Содружества. С тех пор эстафета вдоль внешних границ государств СНГ стала доброй традицией, символизирующей доблесть и мужество пограничников, которые всегда первыми встают на защиту рубежей. Эстафета Победы — это символ памяти о тех пограничниках, которые первыми приняли бой в июне 1941-го.

Масштабная военно-патриотическая акция завершится 28 мая 2025 года в Москве у мемориального комплекса «Могила Неизвестного Солдата».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327843/
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