Сайт Orda.kz заблокировали на территории Казахстана. Об этом сообщили в редакции.

По данным журналистов, доступ к информационному ресурсу есть из любой точки мира, кроме РК.

При этом версии сайта на казахском и английском языках работают в штатном режиме.

«Сказать, что мы решаем проблему, было бы неправдой, поскольку ее устранение в данном случае не в наших силах, все зависит от влиятельных должностных лиц», — прокомментировали в редакции.

Новости сайта пока распространяют в социальных сетях.

Это не первый случай, когда сайт Orda.kz блокируют в Казахстане. В январе 2022 года, когда жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, протесты распространились на другие регионы. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. По его просьбе страны ОДКБ направили в РК миротворческие подразделения. От Кыргызстана туда отправили спецназ «Скорпион».