Задержание работавшей в Русском доме в Оше Натальи Секериной не повлияло на работу культурных центров в стране. Об этом журналистам сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Нет, никак», — сказал он, отвечая на вопрос о том, сказалась ли как-то ситуация на положении Русского дома в Бишкеке.

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«Ни в Бишкеке, ни в Оше. Никаких последствий для нас нет. Все работает», — добавил Евгений Примаков.

Глава Россотрудничества отметил, что, по их данным, Наталья Секерина отпущена под домашний арест.

«У нее есть адвокат. Мы в контакте с нашей сотрудницей постоянно и отслеживаем ситуацию», — сказал он.

Ранее стало известно, что 17 апреля ГКНБ в рамках дела о вербовке наемников в российскую армию задержал сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину. Первомайский районный суд избрал в ее отношении меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 июня. Подозреваемой предъявлено обвинение по части 1 статьи 416 «Вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение государственной власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или действиях» УК КР.

Сообщалось, что всего по этому делу задержано четыре человека, в том числе сотрудник пресс-службы мэрии Оша Сергей Лапушкин. Ему вменяют организацию вербовки и обучение наемников.

Сейчас все четверо по решению суда отпущены под домашний арест.