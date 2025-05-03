Заместитель председателя Верховного суда Нургуль Бакирова приняла участие в защите 11-го и 12-го периодических докладов Кыргызской Республики о выполнении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации за 2019-2022 годы. Сессия Комитета ООН проходила 1-2 мая 2025 года в Женеве (Швейцария).

По данным пресс-службы ВС, Кыргызстан с момента присоединения к Конвенции в 1996-м последовательно реализует ее положения на национальном уровне. В стране запрещена дискриминация по любому признаку, включая расу, этническое происхождение и национальность. Антидискриминационные нормы закреплены в Конституции, процессуальном законодательстве, а также в ряде отраслевых законов.

Нургуль Бакирова подчеркнула, что суды КР обеспечивают эффективную защиту прав каждого человека, независимо от его происхождения. Национальные суды применяют как внутренние, так и международные нормы, включая положения самой конвенции. Кроме того, предусмотрен механизм обжалования законодательства, если оно нарушает антидискриминационные принципы.

Отмечено, что суды рассматривают преступления, связанные с расовой, этнической и религиозной враждой, как отягчающие обстоятельства и обеспечивают наказание, в том числе за пропаганду превосходства и экстремизм.

С 2019 года более 400 судей прошли обучение по вопросам защиты прав человека и международных стандартов в этой сфере.

Нургуль Бакирова отметила, что в судебной системе республики представлены представители разных национальностей и сохраняется гендерный баланс — среди 470 судей 38 процентов составляют женщины.

«Кыргызская Республика остается приверженной принципам равенства, справедливости и уважения к многообразию. Мы осознаем, что борьба с расовой дискриминацией — это не только международное обязательство, но и важный шаг к гармоничному и инклюзивному обществу», — заявила она.

Кыргызстан выразил готовность продолжить сотрудничество с международными партнерами и ООН в целях устранения всех форм дискриминации и укрепления правосудия.