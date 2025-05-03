В Кара-Балте планируют построить школу на 750 мест

В Кара-Балте планируют построить дополнительный корпус на 750 ученических мест школы № 1. Об этом сообщил портал госзакупок.

По его данным, Чуйское областное управление капитального строительства на эти цели выделяет 285 миллионов 626,1 тысячи сомов.

Заявки принимают до 22 мая.

По данным Минобразования, в 577 муниципальных и государственных школах не хватает более 163 тысяч ученических мест. Проблема отмечается в основном в двух городах республиканского значения — Бишкеке и Оше, а также в Джалал-Абадской, Ошской и Чуйской областях.