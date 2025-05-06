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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 мая солнечно. Температура воздуха днем ожидается +31 градус.

В столице сегодня выходной день.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Осмонкула, Баетова, Жумабека, переулки Аламединский, Урожайный.

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Бегунья Дарья Маслова

gettyimages.com
Фото gettyimages.com. Дарья Маслова

Родилась 6 мая 1995-го. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участница Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с астмой

Проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Впервые этот день прошел в 1998-м в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.

Главная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328149/
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