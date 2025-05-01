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Общество

В Бишкеке льготные карты «Тулпар» перестали работать. Почему?

«Чудный подарок» для пенсионеров на майские праздники приготовили в Бишкеке — запретили проезд в общественном транспорте по пенсионным карточкам «Тулпар». Об этом сообщила одна из пользовательниц Facebook.

По ее словам, карточки нужно менять с 1 мая, но акимиаты все закрыты на 10 дней.

«Почему заранее не предупредили?» — задалась бишкекчанка вопросом.

Еще одна из горожанок написала, что не работает карта и у ее внука-школьника.

В проекте «Тулпар» 24.kg пояснили, что срок действия льготных карт составляет пять лет. В связи с этим с 1 мая 2025 года завершился срок действия льготных карт, выпущенных в 2020-м. Поэтому ее нужно заменить.

Замена бесплатная.

Один сервисный центр «Тулпар» будет работать во время майских праздников с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Он находится по адресу: улица Токтогула, 245.

«При выдаче льготных карт мы информировали граждан. Основная часть пенсионеров уже к этому времени свои карты поменяла», — добавили в «Тулпар».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328068/
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