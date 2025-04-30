Панфиловцы «ожили» в кадре. Презентован мультимедийный проект

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Кыргызско-Российский Славянский университет совместно с Министерством обороны презентовал уникальный мультимедийный проект «Панфиловцы». Показ состоялся в рамках мероприятия «Урок мира».

Как сообщили 24.kg в пресс-службе КРСУ, в основу проекта легли редкие архивные материалы из Музея боевой славы 8-й гвардейской мотострелковой дивизии имени Ивана Панфилова. Благодаря технологиям искусственного интеллекта удалось воссоздать и оживить образы бойцов и командиров прославленного соединения, которое сыграло ключевую роль в обороне Москвы в 1941 году.

Впервые опубликованы редкие и ранее не известные широкой публике фотографии участников ВОВ.

Напомним, 8-я гвардейская дивизия имени Ивана Панфилова сформирована в 1941-м во Фрунзе (ныне Бишкек) и стала символом героизма, мужества и воинской чести.