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Общество

Движение по проспекту Чуй в районе ЦУМа полностью перекроют с 9 мая

С 22.00 9 мая участок проспекта Чуй от улицы Абдрахманова до улицы Шопокова будет полностью перекрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отмечается, что это связано со строительством подземного пешеходного перехода и парковки на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.

Проект предусматривает полное вскрытие дорожного полотна, срок реализации — от шести до восьми месяцев. Общий бюджет проекта составляет 2 миллиарда сомов.

Муниципалитет призвал заранее планировать маршруты движения, а пассажиров общественного транспорта уточнять изменения в маршрутах.

По данным мэрии, реализуется проект за счет частных инвестиций компаний «Ташболот Холдинг» и ОсОО «Олд Бишкек».

Согласно данным Минюста, директором «Ташболот Холдинг» является Тюлеева Назгуль Наримановна, дочь бывшего мэра столицы Наримана Тюлеева, а ОсОО «Олд Бишкек» возглавляет Казаков Рамис Алимжанович.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327986/
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