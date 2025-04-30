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Общество

В Бооме вводится ограничение для авто из-за спуска камней

С 12 по 16 мая в Боомском ущелье будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает пресс-служба ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, работы будут вестись с учетом погодных условий на 129-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (3 тысячи 899-й километр железной дороги).

Работы будут проводиться в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД КР с 09.00 до 15.00 по местному времени.

Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекратят для пропуска машин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327928/
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