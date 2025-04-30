Школьники из Бишкека смогут отдохнуть на Иссык-Куле. Объявлен тендер

Департамент образования мэрии Бишкека планирует выделить 5 миллионов 250 тысяч сомов на летний оздоровительный лагерь для школьников в 2025 году. Об этом сообщается на портале госзакупок.

По его данным, всего на северном берегу озера Иссык-Куль с 1 по 10 июля смогут отдохнуть 350 детей.

Согласно требованиям, в оздоровительном центре должна быть обеспечена круглосуточная безопасность жизни и здоровья детей; наличие инструктора по плаванию, спасателей; медпункта; в меню — ежедневное четырехразовое питание, включая свежие фрукты, овощи, выпечку, молочную и кисломолочную продукцию, натуральные соки.

Заявки принимаются до 14 мая.