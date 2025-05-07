Герой без звезды. Как Адыкан Сарымсаков освобождал Европу от гитлеровцев

В Кыргызстане осталось лишь 14 ветеранов Великой Отечественной войны и самым молодым из них 97 лет. Время, к сожалению, берет свое. Но есть уверенность, что подвиг фронтовиков забыт не будет — их благодарные потомки не дадут этому случиться.

В честь 80-летия Победы Белек Сарымсаков рассказал ИА 24.kg о своем отце-ветеране. Тот прожил долгую и интересную жизнь и даже спустя четверть века после смерти продолжает вдохновлять своих детей, внуков и правнуков.

Фото из архива Белека Сарымсакова. Адыкан Сарымсаков в 1940 году

Недетские нагрузки

Мой отец, Адыкан Сарымсаков, родился в 1913-м в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Детство у него было тяжелым — к 10 годам лишился родителей. В 1922-м скончалась его мать, а через год — отец-ветеран Первой мировой и Гражданской войн. Это было трагичное время для всей страны — многие умирали из-за эпидемий, голода и холода.

Осиротев, отец стал жить у родственников в семье из 11 человек. Работал не покладая рук: пас скот, следил за хозяйством, батрачил. Получал немного, но для большой семьи дорога была каждая копейка. Так прожил до 1927 года. В школу не ходил — было не до этого.

В 1920-е на юге республики орудовало множество банд басмачей. Они привлекали в свои ряды недовольных советской властью и вооружали их. Были очень жестоки к простому народу. Но постепенно всех их нейтрализовали силы Красной армии (РККА). Крестьянам, в том числе и семье моего отца, советская власть помогла встать на ноги, выдав пшеницу, землю и все необходимое для ведения хозяйства.

Работа в НКВД

В 1930-м сельские ребята поехали устраиваться на угольную шахту в Кок-Янгаке. Платили там по 30-40 рублей в месяц — приличные деньги. Для приема на работу нужно было показать справку. Друзей отца взяли, но ему, несовершеннолетнему, отказали. В слезах он явился к секретарю сельсовета, и тот... исправил документ, «сделав» отца на год старше.

Началась новая жизнь. Адыкан Сарымсаков трудился на шахте разнорабочим, а в свободное время занимался в школе по ликвидации безграмотности. За месяц освоил алфавит, научился читать и писать. За год прошел всю программу начальной школы. На работе его повысили до забойщика. Стал помогать родственникам.

Позднее отец окончил горнопромышленное училище в Кызыл-Кие, работал начальником отдела кадров Кок-Янгакского рудоуправления и заместителем управляющего рудником в Кызыл-Кие. В 1938-м его призвали на службу в НКВД, а в 1939-м он женился.

В то время сотрудники НКВД нередко превышали свои полномочия, из-за чего страдало множество невиновных. Отец должен был выявлять такие случаи. Его направили в Советский район Ошской области, где было 400 заключенных. Изучив материалы дел и опросив свидетелей, он оставил в камерах только девятерых, а остальных отпустил. Все они восстановились на прежних местах работы и благодарили отца за спасение от верной смерти.

Участие в ВОВ

К началу Великой Отечественной войны отцу было 28 лет. Он многое пережил. Имел за плечами богатейший жизненный опыт. Его знали как честного и справедливого человека и в 1942-м назначили политруком в одной из запасных стрелковых рот Панфиловской дивизии. В 1943-м направили в Саратов в танковое училище. Там он за полгода освоил тяжелый танк ИС-2 и самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152 и отправился на фронт. Был командиром самоходки.

Свои первые бои Адыкан Сарымсаков провел на территории Молдавии в ходе Ясско-Кишиневской операции. Вскоре Красная армия ступила на территорию Румынии. Отец рассказывал, как их встречали — толпы людей вышли в слезах и с цветами. Многие брали камни и стучали по броне советской техники: немцы говорили им, что та сделана из резины, а солдаты и офицеры РККА — людоеды.

Наши войска продвигались вглубь Румынии, освобождая города Брэила, Бухарест и Тимишоару. Под шквальным огнем из всех видов орудий переправились через Дунай. Немцы терпели одно поражение за другим и срочно отступали, уничтожая за собой военные объекты и мосты.

Фото из архива Белека Сарымсакова. Справка-благодарность Адыкану Сарымсакову, 1944 год.

На центральной площади городка Зайчар, уже на территории Болгарии, рота моего отца попала в засаду. Гитлеровцы открыли огонь из пушек, автоматов и минометов. Палили до самой ночи. Многие погибли, а командир роты пропал без вести. Командование в соответствии с военными правилами перешло к моему отцу. Ночью он собрал весь личный состав (осталось 30 человек), и они заняли оборону. На подмогу пришли 50 партизан. Утром бой продолжился, и малочисленные силы под руководством моего отца смогли сдержать вражеский натиск. Прибыло подкрепление, и немцев полностью уничтожили. Самое удивительное — после боя нашелся командир роты. Оказалось, он прятался в одном из домов. Когда угрозу устранили, он как ни в чем не бывало вышел к начальнику штаба и доложил обстановку. Ему потом присвоили звание Героя Советского Союза, а моему отцу — орден Отечественной войны II степени.

На опушке леса

В составе своего подразделения Адыкан Сарымсаков продолжил двигаться на запад, и всюду им радовались. Особенно тепло встречали болгары. «Да здравствуют Советы!» — кричали они. Отец участвовал в освобождении югославских городов Сараево, Ниша и Белграда и венгерских — Будапешта, Дьера и Секешфехервара. С последним связана еще одна памятная история.

Немцы заняли оборону в лесу, не давая советским войскам продвигаться. Тогда командование дивизии решило произвести разведку боем — рота танков и пехотинцев должна была направиться в лес и вызвать огонь на себя. Было понятно, что выживут не все. В штаб пригласили командиров и офицеров: «Есть добровольцы?». Отец предложил себя.

Первыми двинулись танки, за ними — пехотинцы. Нервы были на пределе! Вдруг начался обстрел. Загорелось несколько танков. Но отец приказал водителю не останавливаться, и когда их машина достигла опушки леса, немцы побросали оружие и подняли руки. А тут и пехота подоспела. В плен взяли сотню вражеских солдат.

Фото из архива Белека Сарымсакова. Ордена и медали Адыкана Сарымсакова

Новая жизнь

В апреле 1945-го на территории Австрии у отца увели китель. Мимо проходило другое подразделение, и один из офицеров по ошибке (а может, и специально) взял его форму со всеми документами и медалями. История быстро забылась, но не прошла бесследно. Тот офицер погиб при штурме Вены, и моей маме Фатиме по ошибке отправили похоронку. Сколько было пролито напрасных слез! Узнал отец об этом лишь спустя несколько месяцев.

Новость об окончании ВОВ застала отца в Чехословакии. Естественно, хотелось домой. Но пришло распоряжение: прибыть в полк в Челябинске. Стало ясно, что его собираются отправить воевать на Дальнем Востоке. Добрался до 38-й параллели, но тут другая весть — Япония капитулировала.

После войны Адыкан Сарымсаков трудился горным мастером в угольной шахте на родине. Затем ему предложили должность в колонии особого режима для власовцев и солдат Туркестанского легиона, служивших во время войны на стороне Германии. Контингент там был самый разный. Однажды отца даже намеревались убить. Но он, прошедший такую закалку в течение жизни, умело справлялся со всеми трудностями. Работал в МВД, в Управлении мест заключения, а закончил службу начальником колонии. Вместе с женой воспитал пятерых детей.

Отец любил читать и увлекался творчеством. Сочинял красивые стихи, записывал воспоминания и выпустил книгу о своей жизни. Для нас, его потомков, это семейная реликвия! Умер в 2000-м в возрасте 87 лет, но мы и сегодня вспоминаем его с огромной гордостью. Он для нас пример порядочности и патриотизма. Человек с непростой судьбой, достигший всего благодаря тяге к знаниям и трудолюбию.