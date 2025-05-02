Прогнозирование оползней и селевых потоков в Кыргызстане остается вызовом

Весной проливные дожди в Кыргызстане нередко становятся причиной схода селей и оползней. Потенциально уязвимые участки в большинстве случаев уже известны, и местные органы власти получают информацию заблаговременно.

Тем не менее точно определить время возникновения подобных природных явлений по-прежнему представляет сложность — это требует разветвленной и высокоточной сети наблюдений. Развитие такой инфраструктуры требует финансовых вложений, что создает определенные вызовы для государственного бюджета.

Директор департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС Даурбек Сакыев рассказал 24.kg о проблеме подробнее.

— Сколько в Кыргызстане опасных участков?

— На территории республики 11 тысяч 388 участков развития опасных природных процессов. Наибольшую опасность из них представляют оползни. Зарегистрировано около 4,5 тысячи оползней, из них 1,2 тысячи представляют опасность примерно 500 населенным пунктам, 321 объекту жизнеобеспечения (дороги, мосты, линии электропередачи).

Также территория КР является селеопасной — всего насчитывается 3 тысячи 103 селеносных реки, зарегистрировано 4,1 тысячи опасных зон и участков, где в селепаводковый период проходят селевые потоки. Из 2 тысяч высокогорных озер 368 имеют риск прорыва.

В прошлом году зафиксировано аномально большое количество селевых процессов — более 330 случаев, в результате которых погибло 22 человека.

Основная часть этих событий вызвана ливневыми осадками, что свидетельствует о ливневом генезисе селей.

— Что способствует активизации ЧС?

— Активизация опасных природных процессов обусловлена совокупным воздействием ряда факторов, включая:

климатические условия (в том числе колебания температурного режима и интенсивные атмосферные осадки);

геологическую обстановку;

литологические особенности (структура и состав горных пород);

сейсмическую активность;

тектонические движения;

антропогенное воздействие (деятельность человека, изменяющая природную среду).

Антропогенная деятельность представляет собой один из ключевых факторов, способствующих активизации опасных природных процессов.

Анализ последствий селевых явлений, имевших место в 2024-м, показал, что их возникновение обусловлено не только природными факторами (интенсивные осадки, изменение их характера, температурные колебания), но и значительным влиянием человеческой деятельности.

В ходе обследований зафиксированы случаи незаконного строительства объектов рекреационного назначения в пределах водоохранных зон, что нарушает природное равновесие и повышает риски формирования селей.

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Кроме того, чрезмерный и нерегулируемый выпас скота способствует деградации земельных ресурсов и нарушению структуры пастбищных экосистем. Это, в свою очередь, снижает устойчивость ландшафтов к внешним воздействиям и создает условия для формирования селевых, оползневых и иных геодинамически активных процессов. Обезлесение и утрата растительного покрова также играют существенную роль в снижении устойчивости склонов и активизации экзогенных геологических процессов.

— Какая ситуация в 2025 году?

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2025-м зафиксировано снижение количества случаев селевых процессов, что, вероятно, связано с меньшим объемом выпавших атмосферных осадков.

Однако в отдельных районах — Тюпском и Ак-Суйском — наблюдалось значительное накопление снежного покрова, что при весеннем потеплении обусловило интенсивное таяние снега и, как следствие, подтопление прилегающих территорий. Аналогичная ситуация зафиксирована и в Алайском районе, где значительные снегозапасы способствовали активизации оползневых процессов.

— Как работает система раннего оповещения?

— В начале этого года подготовлены и выпущены традиционные прогнозные сборники, содержащие информацию о потенциально опасных участках, подверженных риску возникновения ЧС природного характера. Эти материалы переданы в распоряжение местных органов власти, профильных министерств и ведомств для своевременного принятия превентивных мер и минимизации возможных последствий.

Ежемесячно осуществляется предоставление краткосрочных прогнозов, основанных на метеорологических данных, поступающих от Гидрометеорологической службы. В случае если прогнозируемые объемы осадков превышают среднестатистические многолетние значения, соответствующие сведения оперативно доводятся до заинтересованных органов и структур. При этом осуществляется информирование о вероятности активизации опасных экзогенных геологических процессов, таких как камнепады, оползни, селевые потоки и паводки.

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В дополнение к регулярным прогнозам Гидрометеорологическая служба осуществляет выпуск краткосрочных (трех—четырехдневных) штормовых предупреждений, которые оперативно передаются в органы местного самоуправления. Функционируют система раннего оповещения населения, включающая в себя SMS-рассылку, а также мобильное приложение «112», где публикуется актуальная информация о штормовых предупреждениях и потенциальных природных угрозах.

Для повышения точности прогнозирования и своевременного реагирования на чрезвычайные природные процессы необходимы расширенная сеть инструментальных наблюдений и более развитая система раннего предупреждения. В частности, речь идет об установке специализированных датчиков и сенсоров в потенциально опасных зонах. Эти устройства позволяют фиксировать ключевые параметры, выступающие в роли триггеров — изменение интенсивности и характера осадков, резкие колебания температуры, повышение уровня воды в водотоках и другие показатели, предшествующие возникновению опасных процессов.

— Таких сенсоров нет?

— В настоящее время департамент мониторинга не располагает собственной обширной сетью специализированных датчиков и сенсоров. Однако этот вопрос постепенно решается в рамках реализации международных проектов. В частности, в рамках сотрудничества с Азиатским банком развития планируется установка мониторингового оборудования на 20 участках, подверженных оползневым процессам. Ожидается, что ее завершат к концу 2028 года.

Для эффективного мониторинга природных угроз и климатических изменений в Кыргызстане в 2024-м в рамках проекта Программы развития ООН (ПРООН) установлено семь автоматических наблюдательных станций. Четыре из них размещены в южных регионах страны — две в Кадамджайском районе, по одной в Ноокатском и Сузакском районах. Еще две станции установлены в Иссык-Кульской области. Эти системы обеспечивают сбор и передачу актуальных метеорологических данных в реальном времени.

Используя данные, получаемые от автоматических микростанций, можно более точно прогнозировать погодные условия и предотвращать риски, связанные с экстремальными явлениями.

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Кроме того, специалисты нашего департамента применяют различные методы и программы мониторинга опасных природных процессов, которые взаимно дополняют друг друга.

Классическим методом получения информации остаются сбор полевых сведений во время обследований и экспериментальных работ, статистическая обработка данных сетевых наблюдений. Более разнообразную и новую информацию помогают получить современные приборы и технологии. Сейчас мы широко применяем дистанционные методы наблюдения и измерения с помощью аэрофотосъемки. Снимки со спутников и беспилотных летательных аппаратов позволяют получить огромный объем информации.

В настоящее время существующий уровень технического и методологического обеспечения позволяет формировать преимущественно пространственные прогнозы, то есть определять вероятные зоны возникновения ЧС и потенциальные территории воздействия.

Однако возможность составления временных прогнозов — с точным указанием предполагаемого времени возникновения опасных природных процессов — пока ограничена.

Развитие этого направления является одним из приоритетов в рамках государственной стратегии повышения устойчивости к рискам природного характера. Ведется активная работа с международными партнерами и донорами по привлечению технической и финансовой поддержки, а также по обоснованию необходимости внедрения соответствующих инструментов. В частности, подобные мероприятия предусмотрены в рамках проектов, реализуемых при поддержке Всемирного банка.

— А государство само не выделяет на это деньги? Это ведь важно.

— Установка специализированных датчиков и сенсоров для мониторинга опасных природных процессов требует значительных финансовых вложений.

Стоимость одного высокоточного датчика может варьироваться от $10 тысяч до $100 тысяч — в зависимости от типа оборудования и его функциональных возможностей.

При этом по территории КР идентифицировано свыше 11 тысяч потенциально опасных участков, что делает повсеместное оснащение подобными устройствами крайне затратным. Ввиду ограниченности ресурсов наблюдение организуется в рамках доступных возможностей на приоритетных территориях, где риск возникновения ЧС наиболее высок.

По предварительным оценкам, создание минимально эффективной системы мониторинга требует инвестиций не менее $6 миллионов. Однако при полномасштабной реализации с охватом всех уязвимых зон затраты могут возрасти в десять и более раз.

— Ваши пространственные прогнозы сбываются?

— Анализ данных показал: точность наших прогнозов составляет примерно 83 процента. Этот показатель объясняется закономерностью, при которой территории, где ранее происходили сели, остаются подверженными риску подобных процессов в будущем.

— Ученые из Китая прогнозируют новые мощные землетрясения в Азии. Как с этим обстоят дела в Кыргызстане?

— Вопросами сейсмической активности в Кыргызстане занимается Институт сейсмологии Национальной академии наук, который располагает широкополосными датчиками и станциями сильных движений. Эти устройства фиксируют колебания земной коры, однако их функция ограничивается только регистрацией сейсмических событий.

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Институт предоставляет данные о сейсмической активности, а также карты, отображающие районы с потенциальным риском землетрясений и расположение геологических разломов, которые включаются в ежегодные прогнозные публикации.

Сейсмический процесс априори считался в принципе прогнозируемым, если механизмы, фактические сведения и необходимые методики, неясные или недостаточные сегодня, будут поняты, пополнены и усовершенствованы в будущем. Каких-либо принципиально непреодолимых препятствий прогнозированию нет. Научный прогресс за последние десятилетия позволил создать ряд методов для отслеживания землетрясений. Сейсмографы, которые фиксируют и измеряют колебания земли, способны регистрировать подземные движения и могут точно зафиксировать предвестники больших сдвигов.

Однако даже самые точные сейсмографы пока не могут предсказать, когда, где и с какой силой произойдет катастрофический толчок.

Теории, выведенные с помощью анализа исторических данных и статистических закономерностей, могут помочь понять, где и как часто происходят колебания. Например, в Японии, которая является одной из самых сейсмически активных стран в мире, ученые используют статистику, чтобы лучше подготовиться к возможным катастрофам, зная, что в определенных районах вероятность землетрясений высока. Однако этот подход не позволяет предсказать конкретное время и место, когда оно произойдет. Кроме того, статистический анализ не может учесть все переменные, такие как новые геофизические или географические изменения, которые могут сильно повлиять на поведение тектонических плит.

Можно ли предсказать землетрясение с точностью до часа или дня? На данный момент нет. Но с каждым годом мы все ближе подходим к пониманию процессов, происходящих в недрах Земли, и, возможно, в будущем мы сможем лучше прогнозировать такие катастрофы.

Необходимо понимать: Кыргызстан представляет собой горную республику с молодыми горными системами, в которой присутствуют геологические разломы, что делает территорию подверженной сейсмическим угрозам. Это обстоятельство должно учитываться при планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности.

Сейсмическая активность оказывает значительное влияние на активизацию оползневых процессов.

В случае если склоны насыщены влагой и в них сформировались трещины, сейсмические воздействия могут привести к сплошному сдвигу масс горных пород, что способствует сходу оползней. Эти явления представляют собой каскадные мультириски, при которых одно чрезвычайное событие запускает серию взаимосвязанных природных процессов.

— Как повышается готовность к ЧС?

— С начала 2025 года направлено 317 предписаний органам местного самоуправления и главам районных администраций с требованием принять меры на конкретных участках, подверженных риску чрезвычайных ситуаций.

Меры, указанные в предписаниях, могут включать в себя очистку ирригационных систем, селеотводных каналов и селевых накопителей, а также увеличение пропускной способности мостовых переходов. Одной из причин возникновения селей в прошлом году стала недостаточная пропускная способность некоторых каналов. В частности, были построены мосты, которые не смогли вместить объем селевого потока, что привело к затоплению обширных территорий.

В рамках мероприятий по защите территорий от природных угроз МЧС осуществляет строительство берегозащитных сооружений и дамб. Подобные инфраструктурные проекты, а также приобретение специализированной инженерной и строительной техники требуют значительных капитальных вложений, исчисляемых миллионами сомов.

На участках, подверженных опасным природным процессам, активно реализуется программа высадки зеленых насаждений.

Однако следует учитывать, что не все виды деревьев обладают подходящей корневой системой для эффективного закрепления склонов. В связи с этим принимаются во внимание рекомендации специалистов — экологов и лесников. Для граждан, желающих участвовать в этом процессе, лесники на местах могут предоставить информацию о наиболее подходящих для посадки видах саженцев.

Не менее важным аспектом является повышение уровня образования и культуры безопасности среди населения. Во многих населенных пунктах по-прежнему отсутствуют полноценные ирригационные системы, в то время как ранее существовавшие арыки и каналы, возведенные в постсоветский период, ныне либо застроены/перегорожены, либо замусорены. В результате в период паводков и селей эти территории оказываются затопленными.

Следовательно, необходимо активно работать над повышением уровня осведомленности и культуры безопасности. МЧС проводит обучающие мероприятия и разъяснительную работу среди местных жителей.

Кыргызстан, будучи горной страной, неизбежно подвержен рискам природных чрезвычайных ситуаций. В связи с этим необходимо осуществлять целенаправленные инвестиции в профилактику и подготовку.