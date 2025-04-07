Ученые из Китая прогнозируют новые мощные землетрясения в Азии. Результаты их исследования опубликовала газета South China Morning Post.

Сотрудники Пекинского агентства по землетрясениям составили прогноз о новых катаклизмах, в том числе о мощных землетрясениях, которые произойдут на территории Азии в следующие несколько лет.

«В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода», — цитирует издание ученых.

После изучения сейсмических данных за 150 лет специалисты сделали вывод, что в будущем разрушительные землетрясения затронут территорию КНР и соседних регионов. Они проанализировали сейсмические данные с 1879 года по настоящее время и выявили шесть основных периодов, когда в Китае и прилегающих регионах могут произойти землетрясения.

По словам ученых, каждый из таких периодов коррелирует со сдвигами скорости вращения Земли, измеряемыми через изменения продолжительности суток, и соответствующими перестройками тектонического напряжения.

Фото из архива. Последствия землетрясения в Мьянме

Отметим, что результаты исследования опубликованы 20 марта в журнале «Геодезия и геодинамика». Это академическое издание Китайского сейсмологического управления. Спустя чуть больше недели в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, вызвавшее повреждения зданий и инфраструктуры по всей стране, а также в столице соседнего Таиланда Бангкоке. Толчки ощущались и в КНР.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 3 тысячи 564 человека, 5 тысяч 12 получили ранения. Еще 210 числятся пропавшими без вести.