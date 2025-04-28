В Бишкеке 45 объектов мешают расширению улицы Курманджан Датки

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил участок улицы Курманджан Датки от проспекта Чуй до улицы Салиевой. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, на этом участке одновременно с реабилитацией дорожного полотна проводятся работы по реконструкции тепловой сети.

По данным пресс-службы, в рамках планируемого расширения проезжей части выявлено 45 объектов недвижимости, попадающих в красные линии. Мэр поручил тщательно проверить правоустанавливающие документы этих участков и определить их статус (частная или муниципальная собственность). При необходимости будет рассмотрена возможность предоставления альтернативных участков собственникам.

«Управлению по контролю за землепользованием поручено начать работы с владельцами этих объектов. Муниципальной инспекции и «Бишкекглавархитектуре» поставлена задача провести работы с владельцами хозяйствующих субъектов о привидении в соответствие с дизайн-кодом фасадов объектов», — говорится в сообщении.