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Общество

В Бишкеке 45 объектов мешают расширению улицы Курманджан Датки

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проверил участок улицы Курманджан Датки от проспекта Чуй до улицы Салиевой. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Напомним, на этом участке одновременно с реабилитацией дорожного полотна проводятся работы по реконструкции тепловой сети.

По данным пресс-службы, в рамках планируемого расширения проезжей части выявлено 45 объектов недвижимости, попадающих в красные линии. Мэр поручил тщательно проверить правоустанавливающие документы этих участков и определить их статус (частная или муниципальная собственность). При необходимости будет рассмотрена возможность предоставления альтернативных участков собственникам.

«Управлению по контролю за землепользованием поручено начать работы с владельцами этих объектов. Муниципальной инспекции и «Бишкекглавархитектуре» поставлена задача провести работы с владельцами хозяйствующих субъектов о привидении в соответствие с дизайн-кодом фасадов объектов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327691/
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