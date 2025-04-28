Самое отдаленное село на Иссык-Куле чиновники обещают подключить к интернету. Полномочный представитель президента в регионе Бакытбек Жетигенов посетил самое отдаленное село Ак-Суйского района — Энилчек.

Фото пресс-службы полпреда президента в Иссык-Кульской области

По данным аппарата полпредства, чиновник осмотрел местную дорогу, где река Сары-Джаз подмыла берег. Дорожной службе поручено проводить берегоукрепительные работы не менее двух раз в месяц для предотвращения дальнейших разрушений.

Полпреду также показали сгоревшую школу. Предложено пока использовать часть здания детского сада для размещения учеников.

Глава области посетил рудник, где добывают олово и вольфрам.

Жители села Энилчек попросили губернатора помочь с подключением к интернету. Бакытбек Жетигенов взял вопрос под личный контроль.