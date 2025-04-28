В парламенте КР призвали Турцию увеличить квоту на бесплатное лечение граждан

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу встретился с председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем. Стороны обсудили вопросы в сферах развития политических, экономических, культурных и гуманитарных связей, расширения межпарламентского сотрудничества между двумя странами.

Касаясь вопроса расширения установившихся связей в сферах образования и здравоохранения, Нурланбек Тургунбек уулу обозначил имеющийся широкий потенциал в этих направлениях. Отметив, что из-за пандемии соглашение о бесплатном лечении 150 граждан Кыргызстана в турецких больницах было приостановлено, торага предложил возобновить действие соглашения и увеличить квоту до 500 человек.

Нурланбек Тургунбек уулу, говоря о торгово-экономических отношениях, также добавил, что Турция занимает особое место в структуре внешней торговли Кыргызстана.

«Необходимо предпринять значительные шаги для достижения поставленной главами наших государств цели по увеличению товарооборота до $5 миллиардов. В особенности требуется создание условий для экспорта сельскохозяйственной продукции Кыргызстана в Турцию путем устранения технических барьеров в двусторонней торговле», – сказал торага Жогорку Кенеша.

Сегодня, 28 апреля, между Жогорку Кенешем и Великим Национальным Собранием Турецкой Республики подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве.