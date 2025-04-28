Перевал Калмак-Ашуу в Нарынской области открыт для проезда

Перевал Калмак-Ашуу в Кочкорском районе Нарынской области открыт для проезда. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса КР.

По ее данным, 28 апреля работники ДЭП 14 на автодороге Сары-Булак – Сон-Кол открыли перевал Калмак-Ашуу на 35-42-м километре.

Напомним, что с 17 по 28 апреля 2025 года на трассе работала спецтехника, было расчищено 18 тысяч 40 кубометров снега.

Как известно, перевал Калмак-Ашуу закрывается на зимний период в связи с суровыми условиями, в частности из-за риска схода лавин. В настоящее время дорожники открыли перевал и разрешили проезд автотранспорта.