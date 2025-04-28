12:13
USD 87.45
EUR 99.28
RUB 1.06
Общество

Перевал Калмак-Ашуу в Нарынской области открыт для проезда

Перевал Калмак-Ашуу в Кочкорском районе Нарынской области открыт для проезда. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса КР.

По ее данным, 28 апреля работники ДЭП 14 на автодороге Сары-Булак – Сон-Кол открыли перевал Калмак-Ашуу на 35-42-м километре. 

Напомним, что с 17 по 28 апреля 2025 года на трассе работала спецтехника, было расчищено 18 тысяч 40 кубометров снега.

Как известно, перевал Калмак-Ашуу закрывается на зимний период в связи с суровыми условиями, в частности из-за риска схода лавин. В настоящее время дорожники открыли перевал и разрешили проезд автотранспорта. 

пресс-службы Минтранса
Фото пресс-службы Минтранса. Калмак-Ашуу

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327602/
просмотров: 177
Версия для печати
Популярные новости
Сын замглавы ЦРУ погиб в&nbsp;Украине в&nbsp;рядах российской армии Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
Майские каникулы. Как сходить в&nbsp;горы, чтобы не&nbsp;омрачить отдых Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Вы&nbsp;нам просто не&nbsp;нравитесь. Послевкусие рейда в&nbsp;московской бане Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Напоминаем: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года за&nbsp;отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать Напоминаем: с 1 июля 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать
Бизнес
Кто не&nbsp;успел, тот без смартфона! Распродажа в&nbsp;O!Store вот-вот закончится Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится
&laquo;Элдик Банк&raquo; внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в&nbsp;суд в&nbsp;приложении Eldik «Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в суд в приложении Eldik
Бесплатные гигабайты интернета от&nbsp;MEGA всем абонентам в&nbsp;честь дня рождения Бесплатные гигабайты интернета от MEGA всем абонентам в честь дня рождения
KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC) KICB стал партнером международного форума Central Asia Startup Cup (CASC)
28 апреля, понедельник
12:03
В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали ему форму В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали е...
11:59
Перевал Калмак-Ашуу в Нарынской области открыт для проезда
11:57
В Бишкеке в результате ДТП пострадали два человека
11:44
В Кеминском районе задержан подозреваемый по делу о вымогательстве
11:30
Кто не успел, тот без смартфона! Распродажа в O!Store вот-вот закончится