В селе имени Панфилова может появиться легендарный танк Т-34

В селе Панфиловка Чуйской области, где ведутся восстановительные работы памятника Герою Советского Союза Ивану Панфилову, обсуждается важное дополнение — установка легендарного танка Т-34. Об этом сообщили в пресс-службе КРСУ.

Отмечается, что эта идея активно прорабатывается в рамках инициативы вуза, а переговоры по передаче экспоната ведутся с правительством Санкт-Петербурга.

В ходе выездного совещания и. о. ректора Сергей Волков отметил, что к 9 Мая памятник будет дополнен новой табличкой с актуальной информацией о подвиге Панфилова и его дивизии. Также на прилегающей территории будет создан мемориальный парк.

Ранее сообщалось, что к 80-летию Победы КРСУ отреставрирует памятник Ивану Панфилову в селе Панфиловка Чуйской области. Монумент Герою Советского Союза генерал-майору был установлен в 1972-м за счет средств местных жителей и за прошедшие годы пришел в аварийное состояние.