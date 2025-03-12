80-летие Победы: планируется реставрация памятника Панфилову в Чуйской области

Кыргызско-Российский Славянский университет к 80-летию Победы инициирует реставрацию памятника Ивану Панфилову, установленного в селе Панфиловском Чуйской области.

Как сообщили в вузе, монумент Герою Советского Союза генерал-майору установлен в 1972-м за счет средств местных жителей и за прошедшие годы пришел в аварийное состояние.

Делегация КРСУ посетила памятник и зафиксировала, что постамент исписан и поврежден, его облицовка осыпается, а гранитные плиты разбиты. Кроме этого, отсутствует информационная табличка, фундамент разрушается из-за грунтовых вод.

Отмечается, что последний раз масштабное благоустройство памятника проводилось в 2018 году, но из-за отсутствия спонсорской помощи не проведена полноценная реконструкция.

По данным вуза, достигнута договоренность об очистке памятника специалистами литейной мастерской, обработке бронзовых элементов и покрытии их защитным восковым слоем. Также будут изготовлены новые информационные таблички.

Кроме этого, для финансирования технической экспертизы, замены гранитных плит и благоустройства прилегающей территории вуз будет искать спонсоров. Все работы планируется завершить к 9 мая 2025-го.