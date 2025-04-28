Студентам из КР, обучающимся в США, напомнили о правилах визового статуса

Посольство США в Кыргызстане выпустило визовое предупреждение студентам, обучающимся в американских университетах. Об этом стало сообщается в Instagram в аккаунте ведомства.

«Если вы бросите учебу, пропустите занятия или покинете программу обучения, не уведомив об этом учебное заведение, ваша студенческая виза может быть аннулирована, и вы можете ухудшить свои шансы на получение визы США в будущем. Всегда соблюдайте условия вашей визы и сохраняйте свой студенческий статус, чтобы избежать каких-либо проблем», — сообщается в заявлении.

Таким образом, студентам из Кыргызстана в США стоит с ответственностью подходить к своей академической успеваемости и посещению занятий.