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Общество

Студентам из КР, обучающимся в США, напомнили о правилах визового статуса

Посольство США в Кыргызстане выпустило визовое предупреждение студентам, обучающимся в американских университетах. Об этом стало сообщается в Instagram в аккаунте ведомства.

«Если вы бросите учебу, пропустите занятия или покинете программу обучения, не уведомив об этом учебное заведение, ваша студенческая виза может быть аннулирована, и вы можете ухудшить свои шансы на получение визы США в будущем. Всегда соблюдайте условия вашей визы и сохраняйте свой студенческий статус, чтобы избежать каких-либо проблем», — сообщается в заявлении.

Таким образом, студентам из Кыргызстана в США стоит с ответственностью подходить к своей академической успеваемости и посещению занятий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327573/
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