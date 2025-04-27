Агентство Reuters опубликовало материал «Первые 100 дней Трампа: президент, провозгласивший «Америка прежде всего», переворачивает мировой порядок». В статье рассматриваются ключевые решения президента США в начале его второго срока, их влияние на международные отношения и реакция мирового сообщества. Приводим основные положения публикации.

▪️Он развязал беспрецедентную глобальную тарифную войну и сократил объем внешней помощи США. Он унизил союзников по НАТО и поддержал версию России о причинах вторжения в Украину. Также он заговорил об аннексии Гренландии, возвращении Панамского канала и включении Канады в состав США в качестве 51-го штата.

▪️В хаотичные первые 100 дней после возвращения к власти Дональд Трамп вел непредсказуемую кампанию, которая поколебала основы мирового порядка, выстроенного Вашингтоном на руинах Второй мировой войны.

▪️«Трамп сегодня гораздо радикальнее, чем восемь лет назад», — говорит Эллиот Абрамс, консерватор, работавший при президентах Рейгане и Буше-младшем, а также занимавший пост спецпосланника США по Ирану и Венесуэле в первый срок Трампа.

▪️Программа Трампа «Америка прежде всего», сформулированная для второго срока, оттолкнула союзников и воодушевила противников США, вызвав вопросы о границах его намерений. Его действия и сопутствующая им неопределенность настолько нервируют правительства других стран, что они принимают меры, которые могут быть необратимыми, даже если в 2028 году будет избран более традиционный президент.

▪️Все это сопровождается признаками демократического отката в США, вызывающими обеспокоенность за рубежом. К ним относят нападки на судей, кампанию давления на университеты и отправку мигрантов в печально известную тюрьму в Сальвадоре в рамках широкой кампании по депортации.

▪️ «Мы наблюдаем огромные потрясения в мировых делах», — отмечает Деннис Росс, бывший переговорщик по Ближнему Востоку при демократических и республиканских администрациях. — «Никто не знает, как интерпретировать происходящее и что будет дальше».

▪️Некоторые европейские союзники стремятся развивать собственную оборонную промышленность, чтобы сократить зависимость от американских поставок оружия. В Южной Корее активизировались дебаты о создании собственного ядерного арсенала. А ухудшение отношений с Вашингтоном может подтолкнуть партнеров США к сближению с Китаем, особенно в экономической сфере.

▪️Более половины американцев, включая каждого четвертого республиканца, считают, что Трамп «слишком близок» к России.

▪️Эксперты предупреждают: под угрозой находится глобальная система, построенная за последние восемь десятилетий под руководством США на принципах свободной торговли, верховенства закона и уважения к территориальной целостности.

▪️При Трампе, который относится к многосторонним институтам с пренебрежением и рассматривает мировые дела через призму бизнеса, этот порядок претерпевает серьезные потрясения.

▪️Обвиняя торговых партнеров в многолетней эксплуатации США, Трамп запустил широкомасштабную политику пошлин, вызвавшую турбулентность на финансовых рынках, ослабление доллара и опасения по поводу замедления глобального роста и риска рецессии.

▪️Параллельно он практически изменил курс США по Украине. В конце февраля в Овальном кабинете произошла перепалка между Трампом и Владимиром Зеленским. Теплое отношение Трампа к Москве вызвало опасения, что он может вынудить поддерживаемый НАТО Киев признать утрату части территорий, ставя во главу угла улучшение отношений с Владимиром Путиным.

▪️Пренебрежительное отношение администрации к Европе и НАТО вызывает глубокую тревогу. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц после выборов заявил: «Будет сложно, если лозунг «Америка прежде всего» обернется политикой «Америка в одиночку». Для Европы это без пяти минут полночь».

▪️Имидж Вашингтона также пострадал из-за экспансионистских высказываний Трампа. Некоторые аналитики считают, что подобная риторика может быть использована Китаем в оправдание возможного вторжения в Тайвань. Трамп требовал «получить» Гренландию, возмутил Канаду призывами о ее присоединении к США, угрожал захватить Панамский канал и предложил превратить разрушенную войной Газу в курорт в стиле Ривьеры.

▪️Некоторые аналитики полагают, что Трамп стремится возродить модель холодной войны с разделением мира на сферы влияния. Однако он не представил конкретных планов по приобретению территорий, и некоторые эксперты считают его заявления тактическими и чрезмерными.

▪️Многие страны пересматривают свою стратегию. Германия и Франция обсуждают увеличение военных расходов, что требует не только расширения закупок, но и вложений в развитие собственной оборонной промышленности.

▪️Канада укрепляет экономические и оборонные связи с Европой на фоне национальных выборов, прошедших под знаком недовольства политикой Трампа и роста националистических настроений.

▪️Япония также испытывает тревогу: она оказалась врасплох застигнута масштабами новых пошлин и «срочно ищет ответные меры».

▪️Ключевым вопросом остается: будут ли некоторые страны тайно укреплять экономические связи с Китаем — главной мишенью тарифной войны Трампа.

▪️Премьер-министр Испании Педро Санчес встретился с Си Цзиньпином в Пекине, а Китай заявил о намерении расширить экономическое сотрудничество с ЕС.

▪️Аарон Дэвид Миллер, бывший дипломат США, подчеркивает, что еще не поздно изменить курс: «Происходящее пока обратимо. Но тот ущерб, который уже нанесен нашим отношениям с союзниками и на руку противникам, вероятно, трудно будет полностью оценить».

▪️Эти выводы основаны на интервью Reuters с более чем десятком нынешних и бывших правительственных чиновников, иностранных дипломатов и независимых аналитиков из Вашингтона и других мировых столиц.

▪️По их мнению, хотя часть ущерба может оказаться долговременной, ситуацию еще можно исправить, если Трамп изменит свой курс. Он уже отступил по некоторым вопросам, в том числе смягчив сроки и масштабы введения пошлин.

▪️Тем не менее эксперты видят мало шансов на радикальную смену курса. Они ожидают, что многие страны пересмотрят отношения с США, чтобы защитить себя от будущих проявлений непредсказуемости.

▪️Последствия уже становятся ощутимыми.