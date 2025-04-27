Импровизация и ритм. Как прошел фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

В Бишкеке прошел юбилейный 20-й международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». Музыканты приехали из разных уголков мира, чтобы поделиться звучанием своих инструментов с ценителями ритма и блюза.

В программе первого дня выступали джазмены из Франции, Испании и Японии. Зрители смогли насладиться живым звуком акустической гитары, звонкими клавишными и ударными. Также на сцене дебютировал джаз-бэнд из Кыргызстана.

Второй день фестиваль зрители окунулись в атмосферу джазовой импровизации. Группа Shotgun Blues исполнила зажигательные мелодии, где каждый участник играл с полной отдачей и любовью к музыке. Вокалист бэнда возродил голос Элвиса Пресли и блестяще исполнил свои партии.

Фото 24.kg

Фото 24.kg

Элен Глюксам из Англии выступила с авторскими песнями на контрабасе. Игру на таком величественном инструменте сопровождал чарующий уникальный голос, оставив потрясающее впечатление.

Фото 24.kg

Программу завершило трио Юлии Перминовой. Музыканты из Франции, России и Португалии исполнили мелодии собственного сочинения. Автор поделилась, что вдохновлялась реальными событиями из жизни. Каждая композиция была удивительна по-своему.

Фото 24.kg

По словам организаторов, каждый желающий исполнитель джазовой музыки может подать заявку и выступить на фестивале. Они всегда готовы к сотрудничеству. Фестиваль проходит в Бишкеке каждый год. Импровизацией звуков, ритмом и симбиозом инструментов ежегодно наслаждается как зритель, так и музыкант.

Начиная с 2018 года Бишкекский международный джаз фестиваль входит в программу мероприятий, приуроченных к Международному дню джаза 30 апреля. Благодаря фестивалям, кыргызстанцы познакомились с особенностями восприятия и интерпретации джаза 176 групп из 21 страны: Азербайджана, Австрии Беларуси, Венгрии, Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Нидерландов, Польши, России, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Эстонии, и Японии.

24.kg — информационный партнер фестиваля.