«Джаз_Бишкек_Весна». В рамках фестиваля пройдут бесплатные мастер-классы

В ХХ Международном фестивале «Джаз_Бишкек_Весна», который пройдет 25-26 апреля, примут участие музыканты из восьми стран. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Выступят коллективы из Кыргызстана, Франции, Германии, России, Испании, Австрии, Японии и Португалии.

«Бишкекский международный джаз фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» — ожидаемое календарное событие весны. Девиз — «Музыка без границ». Наша миссия – с помощью культурного сотрудничества возводить мосты во имя дружбы и понимания между народами. Джаз — это музыка свободных и творческих людей», — отметили организаторы.

Концерты пройдут в Novotel Bishkek city center. Билеты можно приобрести на сайте ticket.kg.

Начало в 18.00.

Кроме того, 25 и 26 апреля в Кыргызском национальном музыкальном училище имени Куренкеева состоятся мастер-классы от музыкантов. Вход – бесплатный. Принять участие могут все желающие.

В эти же дни будут и After party в клубе The Lucky Leprechaun.

24.kg — информационный партнер фестиваля.