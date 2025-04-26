В Бишкеке стартовали Открытые Дельфийские игры

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова стартовали Открытые Дельфийские игры — 2025. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По его данным, юные таланты со всего Кыргызстана собрались, чтобы заявить о себе, показать свое мастерство и прикоснуться к высокому искусству.

Дельфийские игры объединяют детей и молодежь от 7 до 25 лет.

В церемонии открытия принял участие мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев. В своей речи он подчеркнул, что именно искусство формирует культуру будущего, объединяет поколения и нации, а такие события как Дельфийские игры — важный шаг в развитии столицы как центра культурного притяжения.

Игры продлятся до 30 апреля и включают разные номинации — от музыкального до изобразительного и цифрового творчества.