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Общество

Встреча на Эльбе. Впервые с 2022 года в США прошли мероприятия с участием РФ

Посольство России в США отметило 80-ю годовщину встречи армий США и СССР на Эльбе. Мероприятие прошло на Арлингтонском национальном кладбище.

Церемонию возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» в честь 80-й годовщины встречи советских и американских войск в 1945 году провели впервые с 2022-го.

Российскую делегацию на торжественном мероприятии возглавил посол РФ Александр Дарчиев. От американской стороны в церемонии приняли участие два представителя Госдепа, а также Ассоциации ветеранов США и России.  

«Сегодня после трехлетнего перерыва мы вновь собрались у мемориальной плиты в честь исторической встречи на Эльбе ровно 80 лет назад, когда бойцы легендарной и героической Красной армии пожали руки братьям по оружию из армии США, – сказал Александр Дарчиев. – Это событие, которое с военной точки зрения означало, что нацистская Германия была разрезана надвое, символизировало собой высшую точку советско-американского боевого союзничества в рамках антигитлеровской коалиции».

Отметим, на протяжении последних трех лет это мероприятие не проводилось по указу бывшего президента США Джо Байдена.

25 апреля 1945 года советские и американские войска встретились на реке Эльбе в Германии. Встреча союзников стала важным шагом в разгроме нацистской Германии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327479/
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