Начался прием документов на президентскую стипендию «Эл үмүтү»

Министерство образования и науки Кыргызской Республики сообщает о начале приема документов на международную стипендию президента КР «Эл үмүтү».

По данным ведомства, целью стипендии является содействие наиболее талантливой молодежи республики в получении образования по программам на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов, предоставляемых QS World University Rankings, Times Higher Education.

Стипендия ежегодно выделяется из средств фонда президента КР. Она является персональной и присуждается ежегодно республиканской комиссией тем, кто пройдет конкурсный отбор.

Ежегодно выделяется 50 стипендий «Эл үмүтү», из них по техническим и инженерным направлениям подготовки магистров — 20, по экономическим направлениям подготовки магистров — 10, по социально-гуманитарным направлениям подготовки магистров — 10, для обучения по программам доктора философии PhD — 10 стипендий.

С требованиями, предъявляемыми к претендентам на стипендию, можно ознакомиться здесь.

Ранее министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева говорила, что стипендиаты отказываются работать на родине. Поэтому в 2024 году ввели норму о том, что после окончания обучения в зарубежных вузах они обязаны отработать на госслужбе или возвратить государству потраченные на них средства.