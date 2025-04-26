Присоединение КР к Европейской конвенции о выдаче обсудили во Франции

Делегация Генеральной прокуратуры КР находилась 23-24 апреля с рабочим визитом в городе Страсбурге, Франция.

По данным пресс-службы ГП, состоялись встречи делегации с руководством секретариата Совета Европы и сотрудниками профильных комитетов. В ходе переговоров отмечена важность присоединения Кыргызской Республики в 2024 году к Европейской конвенции о передаче осужденных лиц.

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Также обсуждались вопросы присоединения к Европейской конвенции о выдаче и Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам как к следующим приоритетным инструментам международного сотрудничества.

В случае присоединения к Конвенции о выдаче Кыргызстан получит возможность осуществлять экстрадицию лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в сотрудничестве с 51 государством Совета Европы, а также с пятью странами, не входящими в организацию.

Европейская конвенция о выдаче заключена в Париже в 1957 году.