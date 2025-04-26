В Кыргызстане обновят Закон «О племенном деле в животноводстве»

Проект Закона «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики», инициированный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, зарегистрирован в парламенте.

Согласно справке-обоснованию, действующий закон планировалось изменить более чем на половину, поэтому подготовлена новая редакция.

Чиновники отмечают: улучшение племенных и продуктивных качеств, разводимых в республике животных невозможно без регулярного обновления поголовья животных-производителей, семени высокопродуктивного племенного скота или импорта племенных животных и их семени дистрибьюторами.

Законопроект определяет основные требования, предъявляемые к экспорту/импорту племенной продукции.

Читайте по теме Баран за $50 тысяч. Что мешает развитию племенного животноводства в КР

Внесены также статьи, предусматривающие государственное регулирование в области племенного животноводства, особенности экономической деятельности субъектов, научно-исследовательскую деятельность, направленную на развитие племенного дела, признание и использование племенной продукции и ее бонитировку (оценку).

Отмечается, что принятие проекта создаст правовую основу для разработки и утверждения подзаконных актов, регламентирующих и регулирующих предпринимательскую деятельность в области племенного животноводства.

Законопроект прошел общественное обсуждение, предложений и замечаний не поступило.

Дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета на его реализацию не потребуется.