В Кыргызстане обновят Закон «О племенном деле в животноводстве»

Проект Закона «О племенном деле в животноводстве Кыргызской Республики», инициированный Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, зарегистрирован в парламенте.
Согласно справке-обоснованию, действующий закон планировалось изменить более чем на половину, поэтому подготовлена новая редакция.
Чиновники отмечают: улучшение племенных и продуктивных качеств, разводимых в республике животных невозможно без регулярного обновления поголовья животных-производителей, семени высокопродуктивного племенного скота или импорта племенных животных и их семени дистрибьюторами.
Законопроект определяет основные требования, предъявляемые к экспорту/импорту племенной продукции.
Внесены также статьи, предусматривающие государственное регулирование в области племенного животноводства, особенности экономической деятельности субъектов, научно-исследовательскую деятельность, направленную на развитие племенного дела, признание и использование племенной продукции и ее бонитировку (оценку).
Отмечается, что принятие проекта создаст правовую основу для разработки и утверждения подзаконных актов, регламентирующих и регулирующих предпринимательскую деятельность в области племенного животноводства.
Законопроект прошел общественное обсуждение, предложений и замечаний не поступило.
Дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета на его реализацию не потребуется.