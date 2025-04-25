Афиша Бишкека на выходные: кинопоказы, стендап-концерты и джазфест

Театры

26 апреля. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

26 апреля. Концерт хоровой музыки

Триста артистов на сцене — солисты, хоровые коллективы и большой симфонический оркестр — исполнят бессмертное сочинение Карла Орфа «Кармина Бурана».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

26 апреля. Спектакль «Однорукий из Спокана»

Семнадцать лет назад он стал жертвой «веселого» розыгрыша. С тех пор скитается по Америке, чтобы найти ее, свою руку. Он выглядит смешным и нелепым в своей одержимости, и поэтому его часто пытаются обмануть. Этот раз не стал исключением. Парочка аферистов просто хотела заработать. Но они даже не догадывались, что в результате им придется спасать свои глупые жизненки.

Федерация профсоюзов Кыргызстана, 19.00.

26-27 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Однажды бедный крестьянин Йохйо нашел раненого журавля, вынул стрелу из его крыла. Скоро в его хижине появилась прекрасная девушка по имени Цу. Она соткала прекрасное полотно, которое Йохйо обменял на деньги. И зажили они счастливо, но однажды покой и счастье были нарушены...

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

27 апреля. Спектакль «Ворон»

Чтобы спасти брата от проклятья, Дженнаро крадет принцессу Армиллу. Похищение не остается безнаказанным: маг Норандо, отец Армиллы, сообщает Дженнаро, что в ночь, когда его брат король Милон возляжет с похищенной принцессой, на него нападет чудовище. Но вот незадача, если Дженнаро расскажет об этом брату, он превратится в мрамор.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

27 апреля. Опера-фарс «Театральные порядки и беспорядки» Это одна из самых удачных комических опер Гаэтано Доницетти, фарс о постановке оперы в провинциальном итальянском театре. Действие пьесы переносится в наши дни. Перед зрителями предстает оперный театр XXI века, переживающий не лучшие времена. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00. Выставки, ярмарки 26-27 апреля. Постоянные выставки музея Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00. 18 апреля — 4 мая. Выставка Талгата Миррахимова Пейзажи мастера переносят зрителя в мир тихих горных долин, цветущих садов и бескрайних степей, где каждая деталь словно дышит жизнью. Натюрморты художника передают чувственность момента: аромат созревших фруктов, шелест лепестков, игру света и тени. В портретах раскрывается внутренний мир человека — в его взгляде, осанке, выражении лица. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00. 23 апреля — 11 мая. Выставка Халиды Шимовой Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).

«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00. Концерты, фестивали, выступления 25-26 апреля. ХХ Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна» Выступят коллективы из Кыргызстана, Франции, Германии, России, Испании, Австрии, Японии и Португалии. В Кыргызском национальном музыкальном училище имени Мураталы Куренкеева состоятся мастер-классы от музыкантов. В эти же дни будут и After party в клубе The Lucky Leprechaun. Novotel Bishkek city center, 18.00. 26 апреля. Т ворческий вечер группы «Элес» Этот вечер станет по-настоящему особенным благодаря живому выступлению легендарной группы, чьи песни давно завоевали сердца тысяч поклонников. Хиты группы, такие как «Ты мне нужна», «Никогда» и другие, стали символами целой эпохи, наполняя души слушателей теплом и ностальгией. Ресторан «Бухара», 19.00. 27 апреля. Концерт Алексея Щербакова (Россия) Участник шоу Stand Up и популярного проекта «Что было дальше?» славится своим неподражаемым стилем и умением находить смешное в самых простых вещах. Его искрометные шутки и смелые наблюдения делают каждое выступление событием, которое нельзя пропустить. Дворец спорта имени Кожомкула, 18.00. 27 апреля. Концерт The Beatles Symphony В этот вечер всемирно известные хиты The Beatles наполнят зал богатством оркестровых красок, объединив рок-н-ролльную энергию с величием классической музыки. Симфонический оркестр вдохнет в любимые мелодии новую силу и глубину, раскрывая их в неожиданных аранжировках, где нежность струнных, мощь духовых и роскошь симфонического звучания создадут настоящее музыкальное волшебство. Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00. 27 апреля. Концерт Stand Up Astana (Казахстан) На сцене выступят Мадина Байболова, Слава Клочков, Зарина Байболова, Айна Мусина и Нурлан Рахымбаев — лучшие комики из Астаны, которых точно стоит услышать вживую. ТРЦ «Технопарк», 20.00. 27 апреля. British Blues Invasion Festival Бен Пул — молодой британский гитарист и певец, дважды лауреат British Blues Awards, заслуженно признанный одним из самых ярких представителей современной блюзовой сцены. Его виртуозная игра на гитаре и впечатляющая вокальная манера давно заслужили признание таких мастеров жанра, как Джефф Бэк, Гэри Мур и Ричи Котцен. «Перцы Pub», 20.30. 26 апреля. Открытие арт-кафе В программе выставка, ярмарка, чайная церемония, мастер-классы и кастомизация, дегустация авторских коктейлей, угощение, DJ-сеты и живой концерт. КЦ Dari, 14.00-22.00. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДАРИ | кафе-бар & этническая кухня (@dari.kuduk) 26-27 апреля. Киноклуб 26 апреля состоится показ документального фильма «Ала качуу: мы следующие», 27 апреля — первой серии мультсериала «Гравити Фолз». Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00 (суббота), 18.00 (воскресенье).

26-27 апреля. Цирковое шоу «Акварель» В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми. Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00. 27 апреля. К инопоказ в честь Дня города В программе — подборка художественных и документальных фильмов, где один из главных героев в кадре — Фрунзе / Бишкек. Состоятся показы фильмов «Мой добрый город» (1984) и «Очкарик» (1972). Подробнее Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 13.00. 27 апреля. Аудиоспектакль «Дух города» Узнайте Бишкек с новой стороны через историю 12-летней девочки Лу, которая впервые знакомится с духом своего родного города. Сквер имени Максима Горького, 13.00. Лекции, мастер-классы 26 апреля. Мастер-класс по живописи Приглашаем всех желающих погрузиться в мир искусства, расслабиться и получить удовольствие от творчества. Регистрация по телефону 0550551293. «Галерея М», 14.00. 26 апреля. Лекция по истории мирового искусства Вас ждет лекция, посвященная четырем течениям в искусстве, охватывающим XVIII-XIX века

— неоклассицизм, романтизм, братство прерафаэлитов, реализм: Николя Пуссен, Каспар Давид Фридрих, Данте Габриэль Россетти, Густав Курбе. Лектор — искусствовед, арт-менеджер, куратор Акжибек Бейшебаева. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00. Для детей 26 апреля. Сказка «Ежик должен быть колючим?» Спектакль рассказывает о том, каково это — быть не таким, как все. Что с этим делать? Нужно ли менять себя, подстраиваясь под общие стандарты, или нужно просто принять свою «непохожесть» и быть таким, какой ты есть? «Театр 705», 14.00. 26-27 апреля. Спектакль «Амалкөй Куйручук» и «Сказка о царе Салтане» В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом. Ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук. Сценография «Сказка о царе Салтане» выполнена в стиле традиционной русской народной росписи. Зрители оказываются на площади небольшого городка, где становятся участниками кукольного представления. Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

27 апреля. Сказка на подушках «Мечта» «Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

27 апреля. Балет «Три поросенка»

Сказка про трех веселых поросят — очень поучительная сказка для детей, где добро побеждает зло, крепкая дружба всегда помогает преодолеть все трудности. В спектакле принимают участие воспитанники школы-студии балета «Антре».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.