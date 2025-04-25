Ко Дню города в Бишкеке состоится специальный кинопоказ

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 27 апреля состоится специальный кинопоказ в честь Дня города. Об этом сообщается на странице в КНМИИ в Facebook.

«В программе — подборка художественных и документальных фильмов, где один из главных героев в кадре — Фрунзе / Бишкек. Вы увидите редкие кадры, архивные съемки и современные киноленты, отражающие дух и красоту нашего города», — отмечается в сообщении.

Издание «Кыргсоц» представит уникальный архивный фильм «ОКБ ИКИ» как часть своего большого исследования. Это история особого конструкторского бюро Института космических исследований Академии наук СССР, выпускавшего специализированное оборудование для полетов в космос.

Состоятся показы фильмов «Мой добрый город» (1984) и «Очкарик» (1972).